El abrigo ‘made in Spain’ que tiene María Pombo es perfecto para las tardes de frío

Ha llegado el frío a Madrid y con él, nuestro cambio de armario. De hecho, María Pombo lo sabe y ha empezado a sacar la ropa de invierno para sorprendernos con grandes looks. Que María Pombo es una de las grandes expertas en moda de nuestro país, es un hecho, así que nos inspiramos en los looks de la influencer para elegir nuestro mejor outfit de aquí a final de año (posiblemente, en enero, también). Pero, para ser los primeros días en los que el frío llega a la capital, María Pombo se ha pasado el juego y nos ha obsesionado con un abrigo ‘made in Spain’ de lo más ideal y que todas necesitamos en nuestro armario para que en las tardes de noviembre y diciembre, seas la más cool.

María Pombo con abrigo 'made in Spain' FOTO: Instagram

Todas sabemos que María Pombo tiene una firma propia de moda y que la mayoría de las tendencias las proyecta por ese canal. Bueno, pero, esta vez, se ha pasado. Nos ha regalado un nuevo diseño que nos tiene enamoradas a todas. Se trata del abrigo irlandés de Name The Brand que necesitas en tu armario desde hoy mismo para que tus looks con frío sean los más trendy del momento. Este diseño es un abrigo largo con solapa amplia y doble abotonadura cruzada en tejido bicolor natural y negro, que te obsesionará y lo necesitarás fichar para tu fondo de armario. Además, la influencer lo ha combinado con un pantalón de polipiel y una camiseta básica de punto, para darle todo el protagonismo al deseado abrigo (que esperamos que tenga descuento en el Black Friday).

Abrigo irlandés, de Name The Brand (129,95€)

Abrigo irlandés FOTO: name the brand

Sin duda, las piezas exteriores son nuestra perdición pero, cuando se trata de moda hecha en España y de María Pombo, se sobrepasan los límites. Es una verdadera fantasía. Este invierno, olvídate de pasar frío por las calles de tu ciudad, el abrigo de María Pombo cambiará tu mood.