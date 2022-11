Carmen Lomana es toda una lady de Dior con un look perfecto en negro para sobrellevar el frío polar de Madrid

Y otro día más Carmen Lomana nos deja uno de esos looks que son elegancia pura. Ya es definitivo, no hay día que Carmen Lomana no nos sorprenda con un vestido o una falda negra más bonita que el del día anterior. Por eso, en la redacción de Lifestyle, la acabamos de nombrar la reina de los total looks blacks durante todo el año y también en noviembre. Si este verano nos enamoró con el vestido cut out de la colección de Tamara Falcó que encima está rebajado, en septiembre con un vestido negro de lo más elegante que nos recuerda a Audrey Hepburn en ‘Desayuno con Diamantes’, hoy lo ha hecho con un conjunto acolchado de Dior perfecto para el frío polar que llega a Madrid. Y es que no hay estación del año que se le resista a nuestra querida Carmen Lomana para seguir siendo una de las mujeres más elegantes de España y esta vez con un look de Dior que nos ha enamorado.

Porque que este sábado haya llegado el frío Polar a Madrid y hayamos amanecido con sensación térmica de 2 grados, no es problema para Carmen Lomana con esta falda y bufanda acolchada que nos ha enamorado. Vamos, que sería lo más parecido a salir con el nórdico puesto a la calle, pero ella de Dior y derrochando el máximo estilo. Aunque si eres muy friolera, te recomiendo que este fin de semana te quedes en el sofá de casa con la manta, el estreno de ‘Élite’ en Netflix o el inicio del Mundial de fútbol.

No nos extraña que todos los comentarios en este vídeo sean para decirle a Carmen Lomana que es un estilismo de 10 y de lo más elegante, porque nosotras no podemos estar más de acuerdo. Nos hemos enamorado perdidamente de esta falda acolchada de Dior con vuelo y botones. ¡Qué maravilla!