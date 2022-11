Cinco errores de estilo que estás cometiendo y cómo solucionarlos

Estamos acostumbradas a estudiarnos las tendencias de la temporada como si fuesen una biblia. A mirar las novedades de las tiendas como si fuesen las noticia, o incluso a preguntar a las expertas en moda que nos rodean: “¿qué ponerme para tal evento?” “¿Qué tendencia debería incorporar a mi armario esta temporada?”. Pero lo que no nos habíamos parado a pensar es que quizás esas no sean las preguntas adecuadas, y mucho menos las que nos enseñen a conseguir un estilo personal y adecuada a través de los años y que nos haga incluso ganar tiempo a la hora de vestirnos. Pero entonces, ¿cuáles serían esas preguntas adecuadas? Pues en nuestra opinión sería cómo no cometer los errores de estilo que independientemente de las tendencias del momento puedes seguir cometiendo a lo largo de su vida y que te restan puntos de estilo.

Repasando cuáles pueden ser estas meteduras de para, hemos querido hacer un listado de cinco errores de moda que puedes estar cometiendo y que seguro has cometido alguna vez en la vida. Aquí van:

-Exceso de accesorios

Mítica es en el mundo la moda la famosa frase de Coco Chanel: “antes de salir de casa mírate al espejo y quítate un accesorio”. Y a día de hoy sigue siendo igual de cierta e igual de válida. Mejor apuesta por el minimalismo, al menos en lo que a accesorios se refiere. Apuesta por uno de calidad y hazle el epicentro de tu look, ya sea un bolso, una bufanda, un sombrero o incluso una joya.

-Vístete según tu edad

Esto no quiere decir que haya ciertas prendas prohibidas a partir de cierta edad. Nosotras siempre defenderemos que la moda es una cuestión de gustos personales, y esa es la base de todo. Si bien es cierto que he comprobado con los años que las mujeres más elegantes son aquellas que visten acorde a su edad, ya tengan 20 años o 50. Prueba, experimenta y encuentra tu estilo, pero mejor no copies.

-Comprar la talla equivocada

Es sin duda uno de los mayores errores de moda que todas hemos cometido alguna vez, sobretodo cuando vemos algo que nos gusta y no está disponible nuestra talla. Da igual que sea un zapato o una americana, escoger comprar la talla incorrecta es siempre un error.

-Compras compulsivas de fast fashion

Los precios bajos de muchas de las prendas de cadenas baratas pueden hacernos caer en la tentación de comprar de manera compulsiva cosas que no necesitamos y que puede que incluso nunca nos lleguemos a poner.

-Comprar ropa interior barata

Solemos pensar erróneamente que como no se ve no hace falta invertir mucho dinero en la ropa interior. Pero lo cierto es que tu ropa interior tiene más impacto en tu atuendo de lo que piensas. No solo es una cuestión de comodidad, si no que también la ropa interior es fundamental a la hora de que una prenda siente mejor o peor. Si la tendencia de la ropa interior como ropa exterior nos ha enseñado algo es que vale la pena invertir en ella.