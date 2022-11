Un vestido de flecos y lentejuelas de Pull & Bear es todo lo que necesitas para brillar en Nochevieja, según Rocío Osorno

Que Rocío Osorno es una de las mejores expertas en moda del país, es un hecho. Pero, además, la influencer sevillana está dispuesta a darnos los tips perfectos para triunfar esta Navidad y arrasar allá donde vayamos. Rocío Osorno lleva unas semanas regalándonos grandes looks que son dignos de una gran experta en moda y con los que podremos inspirarnos para arrasar estas fiestas y ser la más envidiada de nuestro grupo de amigas. Pero, eso no es todo, la influencer ha sido capaz de hacer un video recopilación de 10 looks ideales para conquistar la Navidad de nuestras firmas low cost favoritas. Pero, nos hemos quedado con uno que nos ha obsesionado desde que los hemos visto.

Rocío Osorno con vestido de flecos y lentejuelas de Pull & Bear FOTO: instagram

Rocío Osorno ha fichado el vestido definitivo. Se trata de un vestido de flecos con lentejuelas verdes de Pull & Bear que pretende ser la primera opción (de cualquier experta en moda) para la época más festiva del año. Además, es un diseño corto con escote en pico y tirantes finos que podrás reciclar en otro momento del año, donde el brillo y la fiesta tome protagonismo. Además, en este caso, Rocío Osorno lo ha combinado con un clutch dorado y medias negras para darle un toque más noche al look más ideal de la Navidad. Aunque el que luce la influencer, ha decidido sortearlo en su perfil de Instagram y ahora podrá disfrutarlo una de sus seguidoras que, más que nunca, irá vestida de Rocío Osorno, está Navidad.

Vestido lentejuelas flecos, de Pull & Bear (35,99€)

Vestido flecos lentejuelas FOTO: pull & bear

Este año, lo tenemos claro y un look inspirado en Rocío Osorno puede ser la clave para triunfar en cualquier cena de Navidad con amigos o familia. Eso sí, recuerda que cuando compramos los looks de Navidad, hay que pensar en volver a usarlos y la influencer nos da los tips para reciclar nuestros vestidos navideños.