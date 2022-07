El nuevo destino para comprar lencería es Zara, y estos conjuntos son la prueba

Cuando alguna de mis amigas me pide enumerar tiendas de lencería bonita y asequible, muchas son las marcas que vienen a mi cabeza. Desde el emblema de Inditex para este tipo de ropa, Oysho, hasta Women’secret, Etam, TCN, Intimissimi... Y muchas otras que seguramente ahora no recuerdo. Pero lo que sí tengo claro es que nunca imaginé que a esta lista mental se añadiría una nueva: Zara.

Y es que si bien alguna vez si he visto alguna pequeña muestra en su versión para casa, Zara Home, nunca imaginé que la empresa matriz del imperio gallego nos sorprendiese con esto. Pero vamos a empezar cronológicamente para ponernos en situación. Si bien no era algo muy abundante, desde hace ya unas cuantas temporadas, he visto con sorpresa como en la web (e imagino que también las tiendas físicas) de Zara aparecían de forma casi esporádica alguna propuesta de ropa interior. Eso sí, siempre más original e incluso podríamos decir que delicada de la que podríamos encontrar en Oysho, y donde el satén, el encaje o incluso el terciopelo solían tener algo que ver.

Hasta ahora apenas de limitaba a un par de conjuntos, que se combinabas con bonitos pijamas y camisones e incluso batas. Una propuesta que parecía más bien pensada para novias. Y aunque su precio podríamos calificarlo de asequible, si que sobre pasaba el precio medio de las propuestas de su hermana Oysho. Pero cual ha sido mi gran sorpresa al entrar en pleno periodo de rebajas a esa zona aséptica conocida como “Nueva colección” y darme cuenta que las propuestas no solo se han multiplicado, si no que también se han sofisticado.

Sujetador encaje francés Limited Edition, de Zara (49,95 euros)

Sujetador encaje francés Limited Edition, de Zara FOTO: zara

Braguita encaje francés Limited Edition, de Zara (39,95 euros)

Braguita encaje francés Limited Edition, de Zara FOTO: zara

Corsé encaje francés Limited Edition, de Zara (59,95 euros)

Corsé encaje francés Limited Edition, de Zara FOTO: zara

Braguita de encaje francés Limited Edition, de Zara (39,95 euros)

Braguita de encaje francés Limited Edition, de Zara FOTO: zara

Sujetador azul de encaje francés Limited Edition, de Zara (49,95 euros)

Sujetador azul de encaje francés Limited Edition, de Zara FOTO: zara

Braguita azul de encaje francés Limited Edition, de Zara (39,95 euros)

Braguita azul de encaje francés Limited Edition, de Zara FOTO: zara

Sujetador de encaje con tirantes de lazada Limited Edition, de Zara (49,95 euros)

Sujetador de encaje con tirantes de lazada Limited Edition, de Zara FOTO: zara

Tanga de encaje francés Limited Edition, de Zara (39,95 euros)

Tanga de encaje francés Limited Edition, de Zara FOTO: zara

El encaje francés se ha convertido en el nuevo protagonista de una colección de edición limitada que bien parece sacada de tiendas de lujo como La Perla, pero por mucho menos precio, y que está pasando desapercibida quizás por estar el consumidor más centrado en las rebajas y en los bañadores. Lo cual es una noticia excelente para hacernos con alguno de estos maravillosos conjuntos antes de que se agoten.