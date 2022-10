5 claves de experta para ser la invitada perfecta de otoño

Con el cambio de estación, todos sabemos que las bodas en otoño pueden resultar complicadas, aunque hay claves perfectas para llegar a ser la invitada más ideal en nuestra próxima boda. De hecho, si lo pensamos, los looks de otoño suelen ser los más vistosos, es el momento de llevar estilos que no llevábamos durante el año y quizás nos podamos permitir más tendencias que en estaciones más calurosas. Para descubrir cuáles son las claves perfectas para elegir nuestro look de invitada ideal, hemos hablado con la Piluka de Echegaray, estilista y experta en moda que nos ha dado unos consejos que debemos tener en cuenta antes de elegir el diseño perfecto.

Las temperaturas y sus sombras

Uno de los puntos claves de la elección de nuestro vestido, es la temperatura. Con el cambio de estación, el tiempo se vuelve un poco ‘’loco’' y debemos informarnos bien: ‘’Tal y cómo va el clima es difícil acertar. Pero, dependiendo la zona, lo más seguro es que sea un poco más primaveral’', comenta la experta. Por ello, la elección de un vestido midi satinado de tirantes, como el de Laura Escanes, podría ser la clave para triunfar. Cómodo, sencillo y con brazos al descubierto.

Elige un tejido perfecto para ti

Para que un vestido se adapte a tu figura, tendremos que tener en cuenta el tejido que llevamos: ‘’Deberíamos usar tejidos como seda o crepé para estar cómodas’', explica Piluka. De hecho, entre nuestras opciones no podía faltar un look a lo Rocío Osorno. Fantasía en estado puro, sin abandonar el estilo princesa con un tejido único.

Los colores marcan la temporada

Si quieres acertar, los colores deberán ser en clave de otoño: ‘’Utilizaremos colores más otoñales como el marrón chocolate, el beige o camel, este último queda genial combinado con tonos neutros, como el gris oscuro, negro, azul marino, granate o café'’, confirma la experta.

Un diseño que se adapte a ti

La pieza que elijas para lucir en tu siguiente boda, deberá ser un diseño con el que te sientas cómoda, un diseño que te haga brillar desde el minuto uno: ‘’Con estas claves, los vestidos de manga corta, manga tres cuartos o manga larga con transparencias, serán los ideales’', cuenta. Pero, pensando en el otoño y sus fases, puede variar la elección: ‘’Los vestidos con mangas abullonadas pueden darnos un aire más sofisticado e ideal. Además, te cubren para no pasar frío y esto es perfecto’', añade Piluka de Echegaray.

Marca la silueta con el vestido ideal

Una de las grandes tendencias de la temporada son los vestidos ceñidos a la cintura: ‘’Para trabajar el cuerpo, la mejor tendencia son los corsés que marcarán tu silueta y te harán lucir ideal. Además, como ya no hace tanto calor, no te agobiarán’', concluye. Después de esta última clave, no podíamos parar de pensar en el vestido del cumpleaños de Paula Echevarría con el que no solo puedes ser al invitada perfecta (si cambiamos de color) si no que puedes ser la novia más chic.

Ya tienes las claves para triunfar, ahora solo tienes que adaptarlas a ti y buscar un look perfecto con el que serás la invitada más ideal.