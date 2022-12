Sara Baceiredo le copia el vestido a María Pombo y nos enseña otra forma de combinarlo

En nuestra opinión, y en la de muchos expertos, una de las diferencias más claras entre ser una influencer del montón o estar en la élite de este selecto grupo es la de tener tu propio negocio, y generalmente este negocio suele ser una marca de ropa (inclúyase aquí accesorios como zapatos, bolsos o joyas). Porque tener tu propia marca de ropa, tenga o no tu nombre, significa que la gente irá a comprar a ese lugar solo por emularte, solo por tener tu sello. O al menos en teoría, ya que son varios los casos en la práctica de influencers que han tenido que cerrar sus firmas de ropa tras no ser capaces de llevar ninguno de sus millones de seguidores a realizar una compra de alguna de sus prendas. Aquellas que optan por profesionalizarlo, y quizás asegurare un futuro por si este negocio de Instagram algún día cae apuestan por un equipo y por nombres nada relacionados con su perfil de la red social, de tal manera que esta firma de ropa trascienda a ellas mismas.

Es el caso por ejemplo de Amlul, la firma de la influencer Gala González, que hace tan solo unas semanas se subía a la pasarela 080 Barcelona Fashion. O el caso de Name The Brand, la firma de María Pombo que ha conseguido en muy poco tiempo convertirse en una de las favoritas del gran público. Y como prueba es el hecho de que otras influencers se animan a lucir sus prendas con orgullo, como ha hecho recientemente Sara Baceiredo, quien no ha dudado en presumir en su Instagram de un bonito vestido con animal print que ya le vimos lucir a la propia María Pombo.

Sara Baceiredo con vestido de Name The Brand FOTO: @sarabace

Vestido con estampado cebra en tonos burdeos, cuello redondo y manga larga ligeramente acampanada, de Name The Brand (79,95 euros)

Vestido con estampado cebra en tonos burdeos, cuello redondo y manga larga ligeramente acampanada, de Name The Brand FOTO: Name The Brand

Sara lo ha combinado con un abrigo maxi en color marrón y botines de plataforma, perfecto para quitarle el aire festivo y usarlo en tu día a día.