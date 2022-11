María Pombo tiene el abrigo blanco definitivo con el que te olvidarás del frío y sabemos cómo copiarlo

Parece que el frío ya está aquí y María Pombo ha sacado sus mejores galas para hacernos soñar con looks de temporada. La influencer, que ha pasado unos días en París junto a su familia y amigos, como Laura Escanes, ha escogido el abrigo definitivo para no pasar frío este invierno y además, ir divina allá donde estén las cámaras. De hecho, la pillamos en el aeropuerto de Madrid y al ver su abrigo blanco, nos hemos enamorados. Ahora que queda menos de una semana para el Black Friday, necesitamos fichar este diseño para hacernos con él y desafiar al invierno con el abrigo que nos quedará bien con todos nuestros looks de Navidad.

Maria Pombo con abrigo blanco en el aeropuerto FOTO: J.I.Viseras GTRES

Para viajar a París, necesitamos elegir un look adecuado (además, de calentito) porque, en esta época de frío, en la capital de Francia, necesitaremos cubrirnos. Pero, si algo tiene María Pombo es buen gusto para el vestir y para viajar, aunque llevase una sudadera fina debajo, ha elegido el abrigo perfecto para triunfar. Se trata de un abrigo blanco oversize de efecto lana desgastada que nos ha enamorado. Hemos buscado una réplica para hacernos con él y copiar el look de María Pombo y hemos encontrado este el abrigo de Mango que, aunque no es blanco nuclear como el de la influencer, es ideal para hacernos con los looks más bonitos de la Navidad. Es un abrigo que puedes llevar puesto o sobre los hombros y siempre quedará ideal. Toda experta en moda necesita en su armario un abrigo blanco para darle la elegancia que se merece a cualquier look.

Abrigo rizo lana, de Mango (99,99€)

Abrigo rizo lana FOTO: mango

Recuerda, el abrigo de Mango te ayudará a pensar mejor en tus looks de inspiración María Pombo y conseguirás un ‘efecto influencer’ que nadie se espera de tu estilo. Espera al Black Friday y hazte con él porque ha llegado el momento de triunfar.