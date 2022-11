Sara Baceiredo tienes las botas perfectas para sobrevivir a los días de lluvia y frío

No se si será una vena nostálgica tras la muerte de Isabel II o quizás por el reciente estreno de la nueva temporada de “The Crown”, o es que sencillamente como suele pasar en este mundo la moda es cíclica y todo vuelve, pero lo cierto es que el estilo Balmoral parece estar en pleno auge, y por donde quiera q vayas, si te paras a analizar los looks de la gente de la calle solo tienes que echar un rápido vistazo a tu alrededor para darte cuenta como los pañuelos, los abrigos y chaquetas enceradas y los cuadros dominan casi todo el panorama de estos últimos meses. Es cierto también que no hay estación más propicia que el otoño para hacerlo.

Pero no solo se trata de ropa puramente, también como hemos dicho de accesorios, entre los que destacan como no podía ser de otra manera las botas de agua. Y aunque las Hunter son las más representativas, hace mucho tiempo que el mercado vio el potencial de este tipo de calzado y decidió lanzarlo en mil y una versiones posibles, pero sin duda una de la que más nos gusta por lo urbana y lo cómo que es son en versión botines Chelsea.

Y es que este modelo de bota, también famoso por el país británico, es precisamente el que ha elegido Sara Baceiredo para pasear por Madrid con un look de lo más original de vestido y cárdigan de punto, que combinó con este calzado impermeable en color verde y negro en contraste.

Se trata de un diseño de la tienda multimarca Au Revoir Cinderella que si bien no hemos encontrado ahora mismo en la web, si hemos visto en cambio muchos modelos similares. Y además todos incluyen uno de los detalles más de moda entre los zapatos de esta temporada, la plataforma, perfecta tanto para no pisar charcos como para ganar centímetros.