Violeta Mangriñán tiene el perfecto abrigo de paño que también ha lucido María Pombo

Alguna de nuestras influencers favoritas han decidido aprovechar este largo puente de diciembre para pasarlo en la capital. Pero eso no significa que no tengan planes o cosas que hacer, si no más bien al contrario. Las reinas de las redes sociales disfrutan de Madrid con mil y un planes que no solo nos dejan un sin fin de ideas sobre qué hacer en estos días de fiesta, si no que también son perfectos para ver los looks que llevan en cada una de sus salidas y así poder tomar nota de como ir vestida en una u otra ocasión, ya sea una comida informal con amigas o un plan más elegante como una cena de Navidad o incluso un evento de alfombra roja.

Pero lo cierto es que lo que nos suele pasar a la mayoría de nosotras es que más allá de los estilismos arreglados (que raramente y en ocasiones muy puntuales vamos a necesitar, como para una boda o una fiesta de Navidad), lo que realmente necesitamos son ideas de outfits diarios, cómodos, estilosos y casuales a los que poder recurrir en nuestro día a día. Ya sea para ir al trabajo, un día de compras, al super o para sencillamente dar un paseo por la ciudad contemplando la decoración navideña.

Así que no es de extrañar que en cuanto veamos un look cuyo protagonista principal es un abrigo enseguida salten todas nuestras alarmas fashion. Y eso ha sido exactamente lo que nos ha pasado en cuanto hemos visto la última foto de Instagram de Violeta Mangriñán, donde la hemos podido ver con un abrigo que es perfecto para plantar cara al frío con mucho estilo.

El diseño en cuestión es el modelo “Latte” de la firma Name The Brand. Sí, la firma de la influencer María Pombo, quien también se ha dejado ver en alguna otra ocasión con el abrigo. Y tal ha debido ser u éxito que ahora mismo se encuentra agotado en la web de la marca. Aunque nosotras hacemos un llamamiento para que vuelva con Papá Noel.