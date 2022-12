Irina Shayk y Zara es la colección que necesitábamos para terminar el año por todo lo alto

Estamos acostumbrados a que las modelos de renombre, esas cuya aparición en cualquier fiesta o campaña es por si solo noticia, solo se alíen con marcas de lujo. Y entendemos que tiene sus razones, como puede ser el hecho de que ellas mismas solo quieran asociarse con grandes marcas con las que luego desfilarán sobre la pasarela, algo que no solo aumenta su prestigio, si no también su caché. Pero hay una marca de fast fashion que ha sido pionera en muchas cosas, y elegir nombres de primer nivel para sus campañas ha sido una constante en los últimos años. Sí, hablamos de Zara y de como Marta Ortega, la presidenta de Inditex ha conseguido que por su empresa pasen nombres como el de Kate Moss, Kaia Gerber o el de los fotógrafos Peter Lindbergh o Mario Testino.

Y la última campaña con la que Zara cierra el año es una muestra más de toda esta estrategia. Con la supermodelo Irina Shayk como protagonista, la empresa gallega presenta una colección cápsula de mujer titulada “A New Sensuality”. Y ciertamente, tras mirar con detenimiento las prendas que propone podemos afirmar que como dije el claim de la propia campaña, buscan inspirar confianza, positividad y practicidad en cada mujer que las lleve puestas a base de total looks en color negro, estos diseños están confeccionados en tejidos de jersey suaves y fluidos, perfectos para plantar cara al frío del invierno sin renunciar a la comodidad y así poder usarlos en el día a día tanto como en la noche, ya que permiten total libertad de movimiento.

En cuanto a la inspiración, el equipo de diseño se ha inspirado en el corte y drapeado de diseños tradicionales de culturas históricas, como la griega o la egipcia, para reinterpretarlos y acercarlos a los nuevos códigos actuales de moda.

Vestido drapeado Limited Edition, de Zara (99,95 euros)

Vestido drapeado Limited Edition, de Zara FOTO: Zara

Body asimétrico Limited Edition, de Zara (39,95 euros)

Body asimétrico Limited Edition, de Zara FOTO: Zara

Mono drapeado Limited Edition, de Zara (89,95 euros)

Mono drapeado Limited Edition, de Zara FOTO: Zara

Sandalia tacón piel atada, de Zara (89,95 euros)

Sandalia tacón piel atada, de Zara FOTO: Zara

Como suele ser habitual en este tipo de colecciones, los precios son algo más altos de lo que podemos encontrar en Zara habitualmente. Pero también es cierto que se trata de prendas atemporales y especiales que no solo no pasan nunca de moda, si no que pueden ser la solución que buscabas a los mil y un compromisos que tengas esta Navidad, desde la comida de empresa hasta la fiesta de Nochevieja.