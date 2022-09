Marta Ortega se viste de Narciso Rodríguez para Zara y lo descubrimos gracias a una experta en la firma

¿Quién dijo miedo? Narciso Rodríguez desafía las tendencias actuales devolviendo las siluetas glam con esta colaboración junto a Zara que apunta a ser la mejor colaboración del año. Antes de que estallase la pandemia y los looks comfy se convirtieran en el fondo de armario de cualquier persona, el diseñador creaba los diseños más exclusivos de toda la élite de Nueva York y ahora, con esta colaboración con Zara, pretende llevar su estilo y glamour a todo el mundo: ‘’Yo siempre he querido vestir al mayor número de mujeres posible y Zara me lo podía dar’', en palabras del diseñador.

La relación del diseñador con la firma de Inditex, se remonta a los años 2000 cuando Narciso Rodríguez era el director creativo de Loewe y tenía mucha relación con la familia Ortega. De hecho, Carmeron, la mujer que más entiende de Zara en nuestro país, confirma en su post de Instagram: ‘’Narciso y Marta Ortega son grandes amigos; él ya declaró que ella era su musa española, y ella lo eligió como diseñador del vestido de novia de su primera boda’', contaba la influencer; esto nos deja claro que por esto se llevó a cabo esta colección. Pero, ¿que pasará con la calidad de las prendas? Según cuenta el propio diseñador, Zara se ha encargado de buscar las telas idénticas a las réplicas que se iban a confeccionar para que pudieran tener la calidad que los diseños de Rodríguez, merecían.

En esta colaboración de Zara con Narciso Rodríguez podremos ver looks icónicos del artista, que tendrán unos precios desde 100 a menos de 500 euros, en una colección cápsula que está compuesta por 25 diseños de su archivo. En la colección se ha recuperado diseños de Rodríguez, como el vestido lencero bordado del desfile de 1977 o el vestido tubo que diseñó en exclusiva para Kate Moss en 1998 para el Festival de Cannes. Y, sin ir más lejos, según informa Carmeron en su perfil, Marta Ortega ya vistió un vestido de Narciso Rodríguez para Zara en la última Junta de Accionistas del grupo textil, como hizo en el desfile de Dior en Sevilla con Zara Atelier.

Marta Ortega con vestido de Narciso Rodríguez para Zara FOTO: instagram

Narciso Rodríguez se ha dedicado durante 25 años ha crear moda y diseños que han dado la vuelta al mundo o tendencias que han dado mucho de las que hablar, como por ejemplo, vestidos de tubo estilo minimalista, pantalones de vestir cintura alta (que tan de moda están hoy en día) o faldas midi muy estrechas, diseños que marcaban un antes y un después en el mundo de la moda. De hecho, Rodríguez ha confeccionado diseños exclusivos para Sarah Jessica Parker o Michelle Obama, que se vistió del diseñador durante su campaña electoral.

Michelle Obama vestida de Narciso Rodríguez

Esta colaboración se estrenará el 8 de septiembre en las tiendas de Zara y online y pretende dar un giro de 360 grados a nuestros armarios y cambiar la ropa de deporte por el estilo glam de Narciso Rodríguez.