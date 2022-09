Los últimos looks que ha lucido Kate Moss resumen todas las tendencias de la temporada

Pocos iconos de moda hay que hayan pasado también el juicio del tiempo como ella. Y es que mientras muchas de ellas acababan por convertirse en auténticos clones unas de otras, ella siempre supo seguir fuel a su estilo, creando a su alrededor una legión de fans que vieron en su forma de entender la moda el ojo de una visionaria. Porque si algo podemos afirmar con toda rotundidad de Kate Moss es que siempre fue Kate Moss. Nunca trató de parecerse a nadie, ni si quiera en plenos 2000, y por ello su forma de vestir sigue siendo a día de hoy recordada, alabada y emulada a sus 48 años.

Aunque no solo nos referimos a sus estilismos más icónicos de las décadas de los 90 y los 2000, donde su look medio rockero medio bohemia se convirtió en el sinónimo del chic y del estilo British por excelencia, si no también a sus últimas apariciones. Y es que tras estar desaparecida algún tiempo para dedicarse a sus negocios, la modelo ha decidido retomar sus apariciones públicas, y nosotras no podemos estar más encantadas por la de looks que eso nos está regalando y que pasan por todas las tendencias que importan este año. Te contamos algunos de ellos:

EL VESTIDO LENCERO

El slip dress es el centro de los estilismos de muchas de nosotras durante el verano. Y si para extender su vida útil al otoño las francesas lo combinan con bailarinas y cárdigan de punto, Kate Moss lo hace con botas altas para acudir al desfile de Fendi que además abrió su hija Lila en la New York Fashion Week.

UN TRAJE METALIZADO

Ya te hablamos el otro día de cómo los pantalones plata estaban convirtiéndose en los favoritos entre las expertas en moda. Pero resulta que ella ya lo sabía hace diez años, y aprovecha el momento para recuperar este dos piezas con el que solo necesitas cambiar los accesorios para hacerle eterno.

EL VESTIDO DE SEPTIEMBRE

Coge ese vestido que compraste en Primavera y que te daba demasiado calor en verano y lúcelo ahora con bailarinas o botines y una sencilla americana. El modelo de Kate Moss que firma Vita Kin es de esos que nunca pasan de moda.

CAMISA VAQUERA

Además del desfile de Fendi, durante la Semana de la Moda de Nueva York, la modelo se pasó por el show de Tommy Hilfiger, marca de la que protagoniza su última campaña. Allí la vimos recuperar una de sus prendas más icónicas, la camisa vaquera, que esta vez llevaba en forma de mini vestido con un viejo truco que ya nos enseñó en los 2000, sumándole un cinturón fino a la altura de las caderas.