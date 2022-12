Este vestido de terciopelo de Zara es el que Miércoles Addams llevaría en Navidad

Si hay alguna persona en tendencia en este momento es Miércoles Addams que, desde que se estrenase la serie de ‘Miércoles’ en Netflix, no ha dejado de darnos grandes momentos. La serie de la plataforma de streamming se ha convertido en una de las series más vistas y la protagonista en inspiración para muchos. Pero, para nosotros, se ha convertido en la inspiración perfecta para Navidad. Desde que conocimos a Miércoles Addams no podemos dejar de pensar en ella, en su estilo, en su personalidad y esto nos da los tips perfectos para brillar con looks en los que ella es nuestra inspiración.

No paramos de ver imágenes, vídeos, retos virales y hasta looks imitando a la gran protagonista de la serie pero, si algo tiene Miércoles Addams es un lado siniestro que nosotros desde Lifestyle lo hemos llevado a la moda, una moda que viste de negro y que es perfecta para nuestros looks de Navidad. Desde Nochebuena hasta Nochevieja y pasando por las cenas de empresas que tenemos, cualquier evento es un buen momento para elegir un look con inspiración ‘Miércoles’.

VESTIDO TERCIOPELO BRILLOS FOTO: zara

Y, como no podemos quitárnosla de la cabeza, hemos entrado en la web de Zara y hemos encontrado el look perfecto para Navidad y que hasta Miércoles Addams llevaría en la noche más familiar del año (aunque lo podríamos llevar en Nochevieja también). Se trata del vestido corto de cuello solapa y manga larga que tienen en Zara. Un diseño en terciopelo negro y con brillos que es la opción perfecta para triunfar esta Navidad. Además, esta pieza es un eterno vestido de noche para nuestro fondo de armario, lo podremos usar en cualquier época del año y será fácil reciclarlo.

Vestido terciopelo brillos, de Zara (29,95€)

Además, ¿quién no quiere llevar la tendencia del terciopelo y las joyas en su look de Nochevieja? Con este diseño de Zara tenemos un dos en uno, con los detalles de aplicación de brillo y cierre frontal con botones joya. Un vestido corto que llevaría Miércoles Addams con medias semitransparentes negras y botas bajas o que las expertas en moda más top, combinarían con sus botas altas favoritas para darle un toque chic al look, al estilo Ana Mena.

Es el momento, con la Navidad a la vuelta de la esquina y con Miércoles Addams siendo tendencia en estos momentos, no hay mejor vestido para hacernos brillar en estas fechas y lo tienes en Zara.