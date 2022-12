Guía de estilo de experta en moda: cómo llevar la gabardina los días de lluvia

No sabemos desde donde nos estás leyendo pero, si es desde Madrid, este post te será de verdadera ayuda. Desde que llegase el invierno a la capital (y al resto de España) no hemos parado de ver días grises, apagados y de lluvia por lo que hemos tenido que rescatar de nuestros fondos de armarios las prendas perfectas para los días más lluviosos de la temporada y hacer que nuestros looks luzcan ideales bajo cualquier circunstancia. Pero, además, una de las prendas que son eternas y necesitamos en cada uno de nuestros estilismos de lluvia son las gabardinas, esa pieza que garantiza el éxito de cualquier look y con la que podemos triunfar allá donde vayamos.

Pero, llevar una gabardina no es nada fácil, por ello, hoy os haremos una pequeña guía de estilo (según las expertas en moda) de cómo llevar la gabardina en los días de lluvia y ser la más trendy del momento. Desde Carmen Lomana hasta Tamara Falcó y Victoria Federica, así es cómo se lleva esta prenda eterna este invierno.

Con vaqueros para conquistar la ciudad

Incorporar la gabardina en tus looks diarios puede resultar un éxito y más si viajas a Nueva York, como Victoria Federica, e intentas conquistar las calles con tus vaqueros y zapatillas de confianza.

Con tus botas altas favoritas

Si las lluvias azotan tu ciudad, Vicky Martín Berrocal te propone un look cómodo con gabardina beige clásica con el que no te mojarás en ningún caso. Además, puedes cambiar estas botas por unas de agua y triunfar por partida doble.

Para desafiar los días grises

Hay gabardinas que son eternas y Carmen Lomana lo sabe. Si viajas a alguna ciudad donde el gris es el color más característico de sus días, solo tienes que llevar esta prenda con estilo y elegancia para tomar el brunch o visitar la ciudad.

Un look monocolor y al otro lado del charco

Pero, Tamara Falcó nos demuestra que la gabardina puede ser la pieza que mejor complemente con nuestros looks monocolor y con zapatos de salón bien altos.

En blanco, piel y negro

Eso sí, la última de las opciones es la que propone Rocío Osorno, mucho más desenfadada y con gabardina de piel en negra que combina con minifalda, camisa de popelín y unas sandalias bien altas para reivindicar el estilo y la moda por encima de todo (aunque los días sean grises y esté lloviendo).

Es el momento de incorporar la gabardina en nuestros looks diarios y triunfar en cada una de nuestras apariciones públicas.