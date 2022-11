7 plumíferos que necesitas en tu armario para superar el frío

El frío esta llamando a tu puerta y tenemos que adaptarnos a él, no nos queda otra. Cuando llega diciembre,siempre viene acompañado de notas de bajas temperaturas y grandes looks con abrigos que dan el toque distintivo al street style. Y, este invierno, queremos que seas la gran protagonista y tus looks serán los más envidiados de entre tu grupo de amigas. De hecho, lo podemos conseguir con la prenda más top del momento y es que no hay mejor forma de pasar el frío (en la calle) que con un abrigo acolchado de plumas. Hemos fichado los 7 mejores de Zara, Mango o Pull & Bear para que puedas ser la reina de las tendencias y no pasar frío esta temporada.

Cazadora Acolchada Capucha, de Zara (69,95€)

Se trata de una cazadora acolchada de cuello subido y capucha ajustable con cordón elástico y stopper. Un abrigo de manga larga acaba con puños interiores y que podrías combinar con tus vaqueros favoritos.

CAZADORA ACOLCHADA CAPUCHA FOTO: zara

Abrigo Acolchado Capucha, de Zara (79,95€)

Este abrigo acolchado es repelente al agua y tiene el cuello subido. Además, cuenta con una capucha desmontable con cremallera y efecto pelo. Por dentro, está recubierto de pelo sintético para garantizar el calor en el cuerpo.

ABRIGO ACOLCHADO CAPUCHA FOTO: zara

Abrigo Acolchado Extralargo, de Zara (89,95€)

Un abrigo acolchado repelente al agua y que cuenta con un largo superior al resto y llegará por debajo de la rodilla. Sin duda, una buena opción para visitar lugares muy fríos.

ABRIGO ACOLCHADO CAPUCHA FOTO: zara

Anorak Acolchado Ajustable, de Mango (39,99€)

Con los descuentos del Black Friday, Mango puso descuento sobre este abrigo acolchado en color champagne con el que brillarás allá donde vayas.

Anorak acolchado ajustable FOTO: mango

Anorak Acolchado Capucha, de Mango (49,99€)

Un diseño en color rojo que podría ser el plumífero definitivo para destacar esta Navidad. Con el descuento del Black Friday (que aún continúa) se quedó muy bien de precio, aunque quedan pocas unidades en la web y habrá que visitar la tienda física para hacerse con él.

Anorak acolchado capucha FOTO: mango

Chaqueta Acolchada Capucha, de Pull & Bear (39,99€)

Esta chaqueta es un fondo de armario. Todos necesitamos un plumas en color negro o beige para combinar con todos nuestros looks de invierno y Pull & Bear propone el diseño más ideal y sencillo.

CHAQUETA ACOLCHADA CAPUCHA FOTO: Pull & Bear

Chaqueta Acolchada Engomada, de Pull & Bear (39,99€)

El diseño de esta chaqueta es uno de los más bonitos que hemos visto, a la vez que su color verde agua. Llegarás a Pull & Bear con la necesidad de un plumífero y te irás enamorada de este diseño.

CHAQUETA ACOLCHADA ENGOMADA FOTO: Pull & Bear

Es el momento de hacer que nuestros looks de invierno tomen sentido y brillen allá por donde vayan y, sobre todo, que no pasemos frío. ¡Fíchalos!