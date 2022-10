Carmen Lomana tiene el vestido de punto (y tafetán) perfecto para todos los días de octubre que tenemos por delante

No hay otra igual y es que Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana. Y como ella misma dice, estábamos deseando volver a ver sus fotografías en su cuenta de Instagram con sus looks diarios. Y es que se nota que nuestra Carmen Lomana ya lleva un mes de vuelta Madrid con sus lookazos y su elegancia por bandera. Y para empezar la semana nos ha regalado este maravilloso estilismo con un vestido de punto y tafetán, el diseño eterno que las mujeres más elegantes utiliza para cualquier momento del día. Y es que Carmen Lomana es elegancia eterna y para empezar el otoño y empezar octubre nos ha dejado esta maravilla de look que vas a querer copiar tengas 30 o 50 años. Porque Carmen Lomana nos ha maravillado con este vestido de Prada que es perfecto para estos meses.

En su Instagram, en sus apariciones en televisión y ahora para una tarde de compras para empezar la semana. Carmen Lomana derrocha todo el glamur que solo ella sabe. Primero fueron los leggings de cuadros de Zara, después la camisa de plumas verdes viral, o con las botas más altas por encima de la rodilla que te hacen el look a cualquier edad en invierno o las merceditas que van a ser la tendencia más cool esta primavera, luego el corte de pelo y ahora este look que es una maravilla.

Y es que no hay nadie como Carmen Lomana para hacer elegante cada prenda que se pone y en su cuenta de Instagram nos ha vuelto a dar cuenta de ello. Un vestido en los tonos neutros que más le gustan, en gris y negro. Y es que este diseño de Prada tiene el cuerpo de punto en gris y una falda midi con volumen de tafetán. ¿Para los días de lluvia? Carmen Lomana dice que se tiene que llevar con la clásica gabardina.