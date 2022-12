Jersey + falda de lentejuelas, el combo que más vas a ver esta Navidad

Sabemos que las lentejuelas son la prenda por excelencia de estas fechas. En todas sus formas y versiones, o lo que es lo mismo en todo tipo de prendas. Es por eso que en cuanto se acerca la Navidad las tiendas se llegan de mil y una propuestas para brillar con esta divertida tela. Y sabemos que junto con los vestidos de lentejuelas, las faldas de lentejuelas son unas de las prendas favoritas con diferencia. Pero también sabemos que mucha veces a la hora de comprarlas puede venirte la duda de si realmente será una prenda de tu armario a la que recurras con frecuencia o se trata más bien de algo puntual que probablemente no volverás a usar.

Para responder a esa duda nos hemos fijado en las que más saben de moda, y cómo en las últimas semanas, o más bien meses, parecen haber desarrollado una fórmula para sacarlas de su hábitat tradicionalmente nocturno y lucirlas de alguna manera en el día a día. Si bien siempre son más propicias en ambientes arreglados, al menos quitarles algo de formalidad. Hablamos del combo de jersey más lentejuelas, una mezcla que no solo ha conquistado al Street Style, si no también a las tiendas, ya que es difícil mirar en cualquier tienda en la que tengan una falda de lentejuelas y no encontrar cómo la combinan con jersey de punto.

Si a principios del otoño veíamos como las faldas mini plateadas de lentejuelas (en la línea de la original de Paco Rabanne), se combinaban con camisetas lisas y básicas, ahora el jersey es la mejor alternativa invernal. Dede modelos gruesos, incluso de ochos, casi siempre con cuello vuelto, y que se llevan sueltos por encima de la falda, hasta diseños más ajustados, de punto fino o cashmere, que se llevan metidos por dentro en diseños de cintura alta. Eso sí, el jersey siempre mejor liso y de un solo tono, que puede ser a juego con el color de la falda o en un tono neutro, como el blanco, el negro o le beige.

Falda midi con lentejuelas, de Parfois (39,99 euros)

Falda midi con lentejuelas, de Parfois FOTO: Parfois

Falda larga de lentejuelas, Tintoretto (69,99 euros)

Falda larga de lentejuelas, Tintoretto FOTO: Tintoretto

Falda midi con lentejuelas, de Vero Moda (42,99 euros)

Falda midi con lentejuelas, de Vero Moda FOTO: Vero Moda

Falda de tubo, de Pieces (30,29 euros)

Falda de tubo, de Pieces FOTO: Pieces

Falda midi con lentejuelas, de H&M (29,99 euros)

Falda midi con lentejuelas, de H&M FOTO: H&M

Es por eso que hemos querido seleccionar para ti cinco faldas midi perfectas para combinar con alguno de los jerséis que ya tienes en el armario, y ser la mejor vestida esta Navidad por muy poco.