El jersey de canalé es un básico imprescindible para ser la más elegante este invierno y así lo tienes que llevar según las que más saben de moda

Desde que el invierno llegó a nuestras vidas solo pensamos en buscar propuestas que nos devuelvan un poco de calor a nuestro cuerpo y nos arrope del frío y la temporada de nieve. Por ello, en todos nuestros looks de invierno necesitamos prendas que nos hagan sentirnos bien y que regule la temperatura de nuestro cuerpo. Desde jerséis hasta vestidos de punto como los de Sara Carbonero que se convierten en tendencia y nos entran ganas de llevarlos a todos lados e incluso en Navidad.

Pero, sí que hay prendas del invierno que realmente se pueden llevar a cualquier lado y hemos encontrado la más ideal en Mango. Los jerséis de canalé pueden resultar muy útiles en esta época del año y son una de las prendas más socorridas en nuestros looks de invierno. Además, entramos en la web de Mango y nos conquistó (por completo) este jersey en color teja que garantizará el éxito de cualquier look en colores tierra y para un invierno lleno de estilo y frío.

Cuando hablamos de imprescindibles, pensamos en jerséis como este, prendas que se convierten en un básico de armario y que toda experta en moda tiene en fichar en cualquier época del año (aunque no lo usemos en verano, obviamente). En este caso, se trata del jersey de canalé con cuello perkins (de Mango) fabricado en punto medio con diseño recto y oversize. Sin duda, una prenda que nos puede salvar cualquier look de invierno que en diciembre y enero puede ser la pieza estrella de nuestros estilismos. Además, si eres de aquellas personas que necesita estrenar un look en la comida de amigo invisible con tus amigas, es el mejor momento. Combínalo con tus vaqueros favoritos y tu gabardina de confianza y enamorarás con tu estilo allá donde vayas.

Jersey canalé cuello perkins, de Mango (39,99€)

Jersey canalé cuello perkins FOTO: mango

Pero, eso no es todo, en Navidad y para el Día de Reyes, puede ser uno de los regalos más top del momento, un jersey abrigado y muy estiloso de Mango te puede facilitar las compras y el regalo de tu novia, amiga o madre para el Día de Reyes.

Ahora es el momento, tienes a tu alcance el jersey más sencillo y básico del invierno, es de Mango y te solucionará todos los looks de invierno y podrás usarlo hasta el comienzo de la primavera, con sus primeros rayos de sol. Sara Carbonero, Rocío Osorno o Carmen Lomana ya han confiado en estas piezas, ¿te lo vas a perder tú?