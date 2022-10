¿Lentejuelas sí o no? Los expertos responden a la tendencia más arriesgada de todas las temporadas

Hay veces en la vida en la que arriesgar significa ganar y hay texturas o tejidos en la moda con los que podemos apostar fuerte para poder ganar, es el caso de las lentejuelas. Esta es una de las tendencias más arriesgadas de todas las temporadas y complicadas de combinar ¿quién no se ha preguntado cómo usar las prendas más top de los eventos? Sabemos que es complicada, pero, el éxito está en jugar y conseguir con nota un look ideal para tu evento o fiesta.

En poco más de un mes, volverán las épocas más festivas a nuestras vidas y las prendas de lentejuelas sobrevolarán todos los armarios. Por ello, hoy hablamos con Jesús Reyes, periodista experto en moda y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, que nos ha resulto las dudas más frecuentes a la hora de llevar esta tendencia a las calles de nuestra ciudad.

Pantalones de lentejuela FOTO: pexels

Desde que comienzan las fiestas y los brillos aparecer en el street style, las lentejuelas siempre son una de las texturas más temidas (por muchas) pero eso puede cambiar: “Suena arriesgada, o parece arriesgada ‘a priori’, porque normalmente se han atribuido, por sus brillos y por sus iridiscencias, a la noche y las fiestas. Pero hoy en día los códigos han cambiado: ahora puedes llevar lentejuelas a la oficina, con una propuesta más sobria y enfocada a un look ‘working-girl’, por ejemplo; pero sin tener que esperar a la noche para lucirlas. Estamos atravesando un revival de tendencias inspiradas en los 2000. ¡Aprovechémoslo! Recomiendo que nos quitemos el miedo y nos atrevamos a combinar estilismos con lentejuelas. Más ahora que llega la última época del año”, comenta nuestro experto. Y, no le quitamos razón, las lentejuelas tienen su hándicap, pero, nosotros estamos para desvincularlo y hacernos con la tendencia estrella de todas las temporadas. Arriesgar es triunfar.

Pantalones de lentejuelas para el día a día FOTO: pexels

Y, si tu miedo es comprar prendas donde la lentejuela es la protagonista y después no saber que hacer, nuestro experto nos da las claves para combinarlas fuera de las épocas más festivas: “Para el día, para la noche, para el diario y para los fines de semana. Sabiendo cómo ponértelas y con qué, todo es posible esta temporada. El truco está en equilibrar: menos es más en este caso para las opciones diurnas y, para la noche, total look lentejuelas será una clave de éxito. Por ejemplo, apostando por un tuxedo de lenteluejas en color blanco y sandalias. ¡Brutal!”, confiesa Jesús Reyes. Además, ¿quién dijo miedo? La moda forma parte del juego de las tendencias y jugar con las combinaciones, probar cosas nuevas y desvincularnos de la monotonía, como diría Shakira, siempre está bien.

Vestido de lentejuela FOTO: pexels

Ha llegado el momento de brillar en cada uno de nuestros eventos y más ahora que llegan las cenas de empresa, la navidad, las fiestas, etc. Un buen look se compone de grandes prendas y las lentejuelas no pueden faltar en nuestro armario, ahora que tenemos las claves: “Si la reina Sofía puede llevar un abrigo negro de lentejuelas al funeral de la Reina Isabel II, todos podemos recurrir a las lentejuelas para todos los momentos y protocolos. Lentejuelas en 2022 y 2023, definitivamente sí. Sólo aplicar la lógica y sentido común a las propuestas de estilo y, seguro, triunfaremos”, concluye el experto.