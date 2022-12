Anabel Pantoja tiene el look de fiesta de Primark que vas a querer usar todo el año

Ayer fue Nochebuena, o lo que es lo mismo, la noche del año en la que familia, amigos o como tu quieras se reúnen en torno a una mesa para disfrutar juntos de estar vivos y de quererse. Es por eso que si durante las pasadas horas, o mismamente en el día de hoy, echábamos un vistazo a nuestro feed de Instagram, era casi imposible encontrar fotos que no tuvieran como temática esta noche mágica. Árboles de Navidad, elegantemente puestas y adornadas o comida especial, de esa que no solemos probar durante el resto del año. Y al igual que las influencies nos hicieron partícipes una vez más de todo esto y nos colaron hasta el interior de sus casas, también nos dejaron ver cuáles eran los looks que habían escogido para esta ocasión especial.

Hemos visto de todo, desde vestidos dignos de cualquier alfombra roja, hasta los tradicionales y divertidos jerséis con motivos navideños o las siempre recurrentes lentejuelas. Eso sin olvidar los vestidos negros en todas sus versiones, este año especialmente presentes tras el triunfo de “Miércoles”, la nueva serie de Netflix que está causando furor entre los expertos en moda. Y precisamente con un casi “total look black” nos hemos encontrado a Anabel Pantoja, quien acudió a cenar a la casa de su novio, el deportista Yulen Pereira, no sin antes compartir con todos sus seguidores el estilismo escogido en el ascensor de su casa.

Anabel Pantoja con total look de Primark FOTO: @anabelpantoja00

Anabel Pantoja con vestido de La Mar de Lunares FOTO: @anabelpantoja00

Vestido negro ajustado Paris, de La Mar de Lunares (26 euros)

Vestido negro ajustado Paris, de La Mar de Lunares FOTO: La Mar de Lunares

La sobrina de Isabel Pantoja brilló con un conjunto de lo más moderno y especial, que además era low cost, y que estaba formado por americana oversize de polipiel y unas originales botas cowboy en color plateado que daban el brillo perfecto. Ambas cosas de Primark. Y debajo, Anabel lució un atrevido vestido negro ajustado y de tirantes, en tela de lúrex y bajo asimétrico de la firma La Mar de Lunares.