Carmen Lomana es la perfecta anfitriona de Nochebuena, y este vestido es la prueba

Para nuestra querida Carmen Lomana lo cierto es que la Navidad no parece ser una excusa para vestir de forma más elegante, o incluso más festiva. Ella es de esas mujeres que son un ejemplo diario de cómo se puede ir todos los días con prendas de Alta Costura en la calle y en el día a día. Pero tenemos que reconocer que es especialmente en las ocasiones de punta en blanco donde la empresaria consigue sacar toda su artillería y brillar más que nunca. No importa que sea una boda, una fiesta o una alfombra roja. Carmen siempre acapara todas las miradas a base de looks espectaculares, elegantes y festivos.

Y por supuesto estas fechas navideñas en las que estamos no podían ser menos. La socialité ha querido sacar todo su arsenal en forma de un vestido que es un auténtico sueño, tanto que incluso la propia Carmen cuenta en la descripción de la foto que se lo quieren comprar para el Museo Victoria& Albert en Londres. Se trata de un vestido de cuadros o tartán firmado por el difunto Alexander McQueen perteneciente a la serie “viudas”. Este estampado fue una de las señas de identiad del famoso modisto inglés, que consiguió vestir desde Kate Moss hasta a Kate Middleton. Tal fue su legado que la firma que aún a día de hoy lleva su nombre fue la encargada de realizar el vestido de novia de la entonces Duquesa de Cambridge y hoy Princesa de Gales, bajo las órrdenes de Sara Burton, directora creativa de la casa.

Y volviendo a Carmen ha querido completar este espectacular diseño luciendo unos pendientes en tamaño grande y color doradla sí como una pulsera ancha con piedras en los mismos tonos del vestido.