Georgina Rodríguez brilla en Arabia con este vestido de tul (y efecto tipazo) que es toda la tendencia que pedimos

El 2023 ha empezado por todo lo alto y si no que se lo digan a Georgina Rodríguez que no para de regalarnos lookazos para dar la bienvenida a un año lleno de optimismo y buen gusto. Ya dieron por finalizadas todas las fiestas con la Pascua Militar oficiada por el lookazo de la Reina Letizia. Si algo ha marcado la entrada al 2023 es que estamos empezando a pensar en los vestidos de novia que podría llevar Tamara Falcó en su boda si finalmente se casase con Iñigo Onieva, tras su reconciliación o si Isabel Preysler se convertirá en la mejor vestida de este evento. Pero, como para esto tendrán que hablar los protagonistas, por ahora, nos quedamos con el estilismo que nos ha brindado Georgina Rodríguez en su llegada a Arabia Saudí.

Georgina Rodríguez, que estrenará la segunda parte de su documental en Netflix durante este año, ha confiado en un vestido de tul de efecto tipazo y que hemos encontrado en las rebajas de invierno 2023 de Bershka para poder copiarlo.

Seguramente, el look de Georgina Rodríguez esté valorado en miles de euros pero, con un poco de investigación, hemos logrado encontrar el clon del vestido de la influencer y está rebajado. Se trata del vestido midi de tirantes con tul fruncido de Bershka y que está disponible en las rebajas más esperadas del grupo Inditex. Este vestido está disponible en web (pero no en todas las tallas) aunque en tienda aún puedes conseguirlo y hacer que Georgina Rodríguez se convierta en toda la inspiración que necesitamos para nuestros looks de invierno.

Vestido midi tul fruncido, de Bershka (19,99€)

Vestido midi tul fruncido FOTO: Bershka

Ahora es tu momento, con este vestido de Bershka de rebajas en tu vestidor podrás copiar el estilismo de Georgina Rodríguez y desafiar al invierno 2023 con un look de lo más económico.