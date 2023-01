Necesitamos en nuestro armario la biker roja de Laura Escanes

El 2023 no podría empezar de mejor manera. La influencer Laura Escanes confirma su relación con Álvaro de Luna el primer día del año, Shakira le declara la guerra a Piqué con su última canción junto a Bizarrap y Risto Mejide (que dio las campanadas junto a Mariló Montero) critica a Cristina Pedroche y Ana Obregón durante el último programa del año, ¿qué más se puede pedir? El año empieza fuerte para todos y más para Laura Escanes que ha comenzado su participación en el programa de Antena 3, ‘El Desafío’, uno de los concursos más complicados de la televisión y dónde Laura Escanes se someterá a retos más complicados que su ruptura con Risto.

La pasada noche comenzaba el programa de retos y desafíos, que se emitirá en prime time todos los viernes y Laura Escanes comenzó la temporada, convirtiéndose en una experta a la batería (y tuvo el placer de tocar mientras cantaba Malú). Pero, aunque esté en ‘El Desafío’ de lo que Laura Escanes no se olvida es de estar a la moda y ha llevado una prenda que nos ha vuelto locas y que hasta Rocío Osorno o Carmen Lomana, combinarían con estilos totalmente distintos.

Cuando decimos que nos hemos enamorado, es literal. Laura Escanes lució una biker roja de lo más ideal y estamos deseando copiarla para nuestros looks de invierno. Aunque tras una larga búsqueda en nuestras firmas favoritas no hemos encontrado la misma pero, este fichaje te fascinará y podrás inspirarte en Laura Escanes para brillar allá donde vayas. Se trata de la cazadora biker de piel en rojo de Mango, que está disponible en casi todas las tallas y que es apta para todo tipo de figuras. Sin ninguna duda, este podría ser el look más inclusivo de la influencer y con el que ha brillado durante su reto.

Cazadora biker piel, de Mango (99,99€)

Cazadora roja piel FOTO: Mango

Ha llegado el momento de hacernos con una biker roja y demostrar que podemos ser igual de competidoras que Laura Escanes, además de expertas en moda.