Necesitamos este minivestido de lentejuelas que tiene Rocío Osorno y que está rebajado en Mango

La influencer Rocío Osorno llega al 2023 con ganas de convertirse en inspiración para todas las mujeres que quieren ser una experta en moda. Aunque, este año, tiene la competencia de Paula Echevarría y Mariló Montero, la influencer es capaz de reconvertir looks pasados en verdadero éxito. Y, algo parecido es lo que pasó en esta ocasión, Rocío Osorno ha recuperado looks antiguos para inspirar a sus seguidoras pero, nosotras, hicimos lo que cualquier amante de la moda, hubiera hecho, buscar las prendas en las rebajas de invierno 2023 y fichar sus looks con los descuentos más top del momento y lo hemos conseguido.

Parece que Rocío Osorno es una de las grandes inspiraciones españolas de la moda, mientras Carmen Lomana se convierte en referente, la influencer se corona como la reina de Instagram, en cuanto a looks se refiere. Por ello, no podemos dejar de pensar en cada una de las prendas o combinaciones que nos propone porque es probable que se haga más viral que el chándal de Sara Carbonero y necesitemos conseguirlas para triunfar con nuestros looks de street style, por las calles de nuestra ciudad. A Rocío Osorno no le importa que sea de Zara, Mango o Pull & Bear, ser la mejor vestida es cuestión de gustos y siendo una experta en moda, es probable que triunfe.

Rocío Osorno ha recuperado en su cuenta de Instagram algunos looks de los que más han gustado de los últimos meses y parece que muchas de las prendas de esos estilismos, están rebajadas. Pero, no nos hemos podido resistir y hemos tenido que buscar el minivestido de lentejuelas del que nos enamoramos hace un par de meses y que necesitamos en nuestro armario. Se trata del vestido con apliques y pedrerías de Mango, una pieza única y que es perfecta para brillar allá donde vayas.

Vestido apliques pedrería, de Mango (139,99€)

Vestido apliques pedrería FOTO: mango

Recuerda, las rebajas de invierno te harán fichar las tendencias más top del momento y convertirte en una gran experta en moda, como Rocío Osorno.