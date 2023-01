Nos vamos directas a las rebajas de Zara a por las botas con hebillas de Rocío Osorno que tienen mucho descuento

Una semana desde que empezaron las rebajas de invierno 2023, y empiezan a llegar los grandes descuentos. ¿Aún no has hecho ninguna compra de rebajas? Pues ya te aviso que vas a cambiar de idea cuando veas estas botas con hebillas de Zara de las que nos ha hecho enamorarnos Rocío Osorno. Porque si hay algo que siempre buscamos en las rebajas, como buenas amantes de la moda, son zapatos. Y esta vez no podía ser menos, porque es el momento para hacernos con estas botas que tanto nos gustaban en temporada pero que el precio nos echaba para atrás. Y esto mismo es lo que nos ha pasado con estas botas altas de estilo biker con hebillas de rebajas de Zara de las que Rocío Osorno nos ha hecho encapricharnos con unas foto en sus Stories. Porque si las botas altas por encima de la rodilla como las de Paula Echevarría, la Reina Letizia o Mariló Montero son una de las grandes tendencias este invierno, estas botas de Rocío son de esas que se convierten en un fondo de armario para todas las temporadas y que siempre le darán ese toque más cañero a cualquier look.

Porque las rebajas de Zara han aumentado sus descuentos este viernes, y es el buen momento para hacernos con todas esa prendas que la semana pasada aún tenían muy poco descuento en nuestra lista de deseos. Y estas botas son una de ellas. Su precio de temporada era de 99,95 euros, en el inicio de las rebajas estaban a 69,99 euros y hoy ya han bajado hasta los 49,99 euros.

Stories Rocío Osorno. FOTO: @rocioosorno

Bota alta biker piel de hebillas, de Zara (49,99 euros)

Botas hebillas. FOTO: Zara

Se trata de una bota alta en piel con detalle de hebillas metálicas y tiras de piel con piezas metálicas y acabado en punta cuadrada. Rocío Osorno las ha combinado con unos vaqueros pitillo y un jersey azul.