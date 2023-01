Paula Echevarría deja claro que los leggings han vuelto a nuestra vida y se llevan con zapatillas blancas

Paula Echevarría también ha caído rendida a la vuelta de los leggings a nuestra vida. Si el otro día se apuntaba a los pantalones de cintura rara más tendencia que ya conquistaron a Victoria Federica el año pasado, o a la vuelta de los pantalones pitillo para este invierno 2023, ahora la actriz asturiana nos deja claro que los leggings están de regreso en el armario de las que más saben de moda. Y lo hace para darnos envidia desde Marbella en una escapada con su familia, para huir del frío que tenemos esta semana en Madrid y que no le salpiqué la borrasca ‘Gérard’ (que no Piqué). Lo que sí tenemos claro es que Paula Echevarría ha empezado el año como la reina de las tendencias y los lookazos. Si antes de despedir 2022, nos dejo claro que las botas UGG eran las más virales del invierno o que necesitamos unas botas muy altas en nuestra vida como Mariló Montero, la Reina Letizia o Georgina Rodríguez, ahora nos deja claro cuáles son los tres modelos de pantalones que no pueden faltar este invierno en nuestro armario. Y lo mejor de todo, es que además de ser cómodos, hacen tipazo y combinan con un look más casual o cool.

Porque si los leggings han vuelto, el look de Paula Echevarría es todo lo que necesitamos en nuestro armario. Por algo la actriz cada año se convierte en una de las mujeres mejor vestidas de España, y este estilismo nos lo confirma. Hace unos años, nadie hubiese pensado que estaríamos suspirando y anhelando esas mallas que siguen la última tendencia y que, de paso, ya reina entre los diferentes maniquís. Y más aún como las combina Paula.

El año pasado ya vimos como los leggings ‘fuseau’ triunfar en las pasarelas, en la calle y en tienda. Desde Jacquemus a Schiaparelli. Los leggings que tuvieron su apogeo en los años 80 han regresado para incluirlos en nuestros ‘outfits’ de entretiempo. Se caracterizan por la cinta elástica del bajo que se puede esconder por dentro del zapato o llevarlo por fuera. Y ahora es Paula Echevarría la que los combina con una gabardina oversize de su firma, Space Flamingo, con zapatillas blancas, calcetines alto blancos por fuera y gorra negra. Lookazo casual de esos que derrochan estilo por los cuatro costados.