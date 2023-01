Carmen Lomana deja claro que los vestidos blancos también son para los días más fríos del invierno

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer, y sin ningún lugar a dudas, ya es la reina de las botas muy altas este invierno 2023. Pero no está sola, también Paula Echevarría o Mariló Montero nos han dejado claro esta temporada que las botas serán altas (o muy altas) o no serán. Porque Carmen Lomana ya lleva semanas mostrándonos que las botas muy altas son todo lo que necesitan las mujeres más elegantes para todos sus looks de invierno, ya sea con vestidos muy cortos como el otro día lucía unas botas mosqueteras marrones, o hoy con esta falda midi con mucho volumen y con un detalle en el lateral que hace que se ciña a la cadera. Que las faldas y los vestidos cortos se llevan con botas altas es una fórmula de moda que llevamos años viendo y ahora Carmen Lomana nos hace desear también un vestido blanco como el suyo para el invierno, con cuello alto y falda plisada.

Pero ahí está Carmen Lomana siendo ejemplo una vez más de cómo ser elegante en cualquier época del año y lo ha vuelto a demostrar una vez más con una vestido blanco plisada. ¿Quién dijo que el blanco no era para el invierno? Sí Carmen Lomana dice que se puede llevar, nosotras también queremos.

Carmen Lomana con vestido blanco en invierno. FOTO: @carmen_lomana

Una de las claves de estilo de llevar vestidos plisados blancas en este invierno 2023, consiste en cómo combinarlo para ser aún más estilosa que las chicas francesas que todas adoramos en Instagram con ese ‘je ne sais quoi’ que nos enamoran a todas cada temporada. Y nosotras solo pensamos en copiarle el look a Carmen Lomana. No sabemos con que zapato lo ha combinado Carmen, pero nosotras apostamos por unas botas muy altas que tanto le gustan a ella y a nosotras también para todos los días de invierno.