Me acabo de olvidar de todos mis vaqueros pitillo por este conjunto denim de Mango que Rocío Osorno lleva con botines bastos

Los vaqueros pitillo han vuelto, lo sabemos y lo saben a la perfección Paula Echevarría, Georgina Rodríguez y Carmen Lomana. Es el gran retorno de este invierno 2023 y las mujeres que más saben de moda ya los están recuperando de su armario. Pero aunque no nos creáis, por un momento nos hemos olvidado de los jeans pitillo para enamorarnos de este conjunto denim de Mango que acaba de estrenar Rocío Osorno con las botas más bastas. Porque ni la ola de frío que tenemos en Madrid nos va a impedir copiarle este lookazo a la influencer y diseñadora sevillana que no deja de crearnos necesidades de moda. El look ‘dosmilero’ por excelencia que va a seguir siendo tendencia este invierno 2023 como ya lo fue todo el pasado año, aunque a algunas no nos acabe de convencer este resurgir. Si a comienzos de los años 2000 fueron Britney y Justin los que popularizaron el total denim, en 2022 Kanye West y Julia Fox dispararon las búsquedas para prendas vaqueras tras aparecer vestidos a conjunto en París, ahora es Rocío Osorno la que nos hace necesitar este conjunto denim de Mango de lo más Y2k como ayer nos hizo Victoria Federica desear una chaqueta de estilo militar de terciopelo.

Después de varias temporadas debatiéndose entre los años 70 y los 90, en el último año la moda ha querido recuperar la estética que triunfaba a comienzos de los años 2000 y parece que este invierno 2023 va a seguir con nosotros. Y para muestra, el último look de Rocío Osorno en su cuenta de Instagram con prendas de Mango.

Chaleco vaquero costuras, de Mango (29,99 euros)

Chaleco denim. FOTO: Mango

Minifalda vaquera, de Mango (29,99 euros)

Falda denim. FOTO: Mango

Un total look denim que Rocío Osorno ha combinado con un jersey de cuello alto en color crudo, y sus botines favoritos de Mango con calentadores por encima.