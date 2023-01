Nos enamoramos de los pantalones cargo de Anabel Pantoja y se llevan con sudadera crop y zapatillas

En los últimos meses, Anabel Pantoja se ha convertido en la ‘it-girl’ española que toda experta en moda debe conocer y no solo por su carisma y sentido del humor, los looks de la influencer han empezado a importar, al igual que los de Georgina Rodríguez, y se está conviritiendo en todo un referente de mujeres de 20, 30 o 40 años. Anabel Pantoja tiene algo que atraviesa las pantallas de nuestros hogares y que transmite seguridad al público. Ahora, los estilismos de la sevillana han llegado a los armarios de media España y necesitamos copiarlos para hacernos con las tendencias que viste Anabel Pantoja, mientras disfruta de su día a día en las Islas Canarias.

Como bien sabemos, no importa la edad, el tipo de figura o el estilo para poder elevar un look a la máxima potencia y Anabel Pantoja, lo ha conseguido. La tendencia del año marca que los pantalones cargo volverían para quedarse y que lo llevaríamos con todos nuestros looks, Anabel Pantoja se lo ha tomado al pie de la letra y ha llegado a conquistar media isla con los pantalones más trendy de todo el país. Ni Paula Echevarría, ni la Reina Letizia se atreverían a llevar los pantalones cargo como Anabel Pantoja, estamos preparados para copiarlos y sabemos de dónde son.

Anabel Pantoja con los pantalones cargo más tendencia FOTO: @anabelpantoja

Entre las colaboraciones que hace la influencer, hay una marca llamada La Mar de Lunares que ha conseguido que Anabel Pantoja lleve los pantalones cargo más tendencia del mercado en color morado con sudadera crop y nos hemos enamorado. Así es como la influencer ha convertido un look sport, en un sueño y combinado con zapatillas. Mientras que pasamos frío en la Península con plumíferos de todos los colores, Anabel Pantoja confía en estos pantalones para conquistar las calles de su isla.

Pantalón cargo Patri, de La Mar de Lunares (58€)

Pantalón cargo Patri FOTO: La Mar de Lunares

Si eres de esas personas atrevidas y que consiguen todo lo que se proponen, confía en los pantalones cargo de Anabel Pantoja y serás la más envidiada de tu grupo de amigas.