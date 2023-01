Anabel Pantoja tiene el truco para irte de fiesta en jeans (y zapatillas) y ser la más sexy

Anabel Pantoja no nos deja de inspirar con sus looks, da igual que sea en Madrid o Canarias. Si el otro día consiguió que nos enamoremos de sus botines, y esta vez no son rojos, si no los botines Cenicienta con todo el brillo posible. Ahora lo hace con los eternos vaqueros con rotos que todas las chicas y mujeres que más saben de moda tienen en su armario. Anabel Pantoja ha regresado a Canarias para celebrar el cumpleaños de un amigo, y después de estar todo el día navegando y mostrando su bronceado con un bikini blanco, se ha ido de fiesta. Y lo ha hecho con un look de lo más casual pero con ese punto sexy, para demostrar que también se puede salir de fiesta en vaqueros y zapatillas y marcarse un estilismo de lo mas sensual. Y no tenemos ninguna duda de que seguro que ha bailado y cantado a todo pulmón la nueva canción de Shakira. Porque mientras ayer era Paula Echevarría la que volvía a apostar por los pantalones pitillo, Anabel Pantoja se resiste a dejar los jeans anchos y con rotos.

Porque aunque si pensamos en vaqueros y zapatillas, nos vamos directamente a un estilismo de día, Anabel Pantoja nos ha dado el truco de estilo para poderlos llevar también de fiesta por la noche con los amigos e ir lo más cómoda posible. Y es que Anabel Pantoja ha combinado estos vaqueros con un top negro de lo más sexy y una blazer de efecto piel que le resta ese toque más casual al look y le aporta ese toque más elegante y sexy.

Anabel Pantoja de fiesta con vaqueros y zapatillas. FOTO: @anabelpantoja00

Porque si eres de las que quiere salir de fiesta con amigas cómoda y con esos estilismos para poder bailar toda la noche, la opción de Anabel Pantoja de ir en zapatillas nunca te fallará.