No hay top más sexy para salir de fiesta que este azul que Anabel Pantoja combina con vaqueros de madre

Anabel Pantoja no nos deja de inspirar con sus looks, da igual que sea en Madrid o Canarias. Si el otro día consiguió que nos enamoremos de sus botines, y esta vez no son rojos, si no los botines Cenicienta con todo el brillo posible. Ahora lo hace con los eternos vaqueros que todas las chicas y mujeres que más saben de moda tienen en su armario con un top de lo más sexy que además realza el bronceado que luce Anabel Pantoja. Y ahora también lo hace Anabel Pantoja desde Canarias con los vaqueros de madre de tiro alto que nunca fallan hasta para salir de fiesta. Da igual que tengas 30 o 50 años, porque es un uniforme que siempre está en el armario y la maleta de todas. Los puedes llevar con zapatillas, tacones de brillos o las botas más altas que enamoran a Paula Echevarría o el jersey de Zara de Violeta Mangriñán.

Porque si algo buscamos siempre, son unos vaqueros que nos sienten bien. Esos vaqueros de confianza con los que nos sintamos realzadas y que siempre nos salven cualquier look. Y Anabel Pantoja parece que los ha encontrado en estos vaqueros de tiro alto, de pernera recta y un poco ancha y en un color vaquero clarito que acompaña con las temperaturas de la isla que ella tanto ama. Su lugar seguro, como ella dice.

Stories de Anabel Pantoja. FOTO: @anabelpantoja00

Aunque no nos ha dicho de donde son los vaqueros, nosotras creemos que son de Primark. Lo que si sabemos de dónde es, es este top tan sexy de estilo corsé en azul de House of CB.

Isabel corsé azul asimétrico, House of CB (117 euros)

Top corsé. FOTO: HouseofCB

Un top de lo más sexy en un precioso tono azul que es perfecto para salir de fiesta o incluso para celebrar San Valentín de cena romántica con tu novio o tu crush.