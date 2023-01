Sara Carbonero es la reina de los jerséis (y las rebajas) para los días de invierno más fríos en Madrid

Sin duda, ayer fue un día agridulce para Sara Carbonero que empezaba el día dejándonos un vídeo maravilloso para felicitar a su pequeño Martín que cumplía 9 años y lo termina diciendo adiós a una de sus amigas más inseparables en los últimos años, Elena Huelva. La periodista se convirtió en un apoyo fundamental para Elena Huelva durante su lucha contra el cáncer y la joven en el de Sara. “Qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele… Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir. Me consuela pensar que te llevas además de un pedazo de nuestro corazón una infinidad de momentos bonitos, de esos que saboreabas como nadie. Porque nunca he conocido a nadie que amara la vida tanto como tú”. Una vez más, Sara Carbonero no puede explicar de una forma más bonita los sentimientos más tristes en un momento tan duro. Pero desgraciadamente la vida sigue, y hay que seguir hablando de moda, de looks y de toda esa parte más amable de la vida que nos toca contar a nosotras. Porque como diría Sara Carbonero hay que seguir bailando a la vida, y ella sabe como hacerlo con vestidos negros con botas, el look que adorarán hasta los Reyes Magos y ahora también este jersey de rebajas de invierno 2023 que es la mejor inversión.

Porque si hay algo que no puede faltar cada invierno en el armario de las que más saben de moda es un jersey calentito. Todo el look de Sara Carbonero es de la marca italiana, Falconeri, o lo que es lo mismo, tejidos de alta calidad con un cashmere superior como tejido estrella. Pero si en algo nos hemos fijado nosotras es ente jersey verde de lo más suave, calentito y rebajado que luce la periodista por las calles de Madrid.

Sara Carbonero es la reina de los looks de invierno. FOTO: @saracarbonero

Jersey maxi de cuello vuelto en cashmere ultrasoft, de Falconeri (199 euros)

Jersey invierno. FOTO: Falconeri

Un jersey de cuello vuelto en 2 hilos de cashmere ultrasoft 2/28 con hombro ligeramente caído y aberturas laterales. Largos asimétricos: el delantero es más corto que el trasero. Cuello, puños y bajo de canalé con corte holgado.