Tamara Falcó se va de rebajas a Mango a por el vestido verde satinado que te salvará cualquier boda o evento por menos de 30 euros

Tamara Falcó nos ha vuelto a crear una necesidad de moda. La buena noticia es que esta vez se trata de un vestido de Mango, de rebajas y al alcance de todos los bolsillos. Quién dice vestido, dice maravilla de vestido verde satinado que nos va a solucionar todas las bodas y eventos que tenemos por delante este 2023 y por menos de 30 euros. Y lo ha hecho, en una noche más de jueves de tertulia de actualidad en ‘El Hormiguero’, y como no podía ser de otra manera hablando de su anuncio de boda (otra vez) que sigue en pie para el 17 de junio. Eso sí, Tamara Falcó ha desvelado que aún no tiene pensado ni preparado su vestido de novia pero está tranquila porque dice que tiene tiempo de sobras en cinco meses para encontrarlo. Además, cuenta con la ayuda de su querido amigo, Juan Avellaneda. “No soy una de esas niñas que tienen su traje de novia desde los 13 años. No tengo que correr. Son cinco meses para hacerme un vestido de novia. Mi mejor amigo es Juan Avellaneda, él lo tiene mucho más pensado que yo”. Y estamos seguras que Isabel Preysler tendrá mucho que decir también sobre el vestido como vimos en su documental de Netflix.

Así, Tamara Falcó ha desvelado que Juan Avellaneda la ayudará a elegir su vestido (o vestidos) de novia, y sabiendo del buen gusto del diseñador, no podemos esperar a que sea 17 de junio para desvela el misterio. Pero hablando de vestidos, el que llevó anoche Tamara a la televisión es de rebajas de Mango y nos ha robado el corazón por lo bonito que es y por lo rebajado que está. Un diseño satinado en verde que te puede convertir en la invitada perfecta a cualquier boda en 2023 por menos de 30 euros.

Vestido satinado abertura, de Mango (29,99 euros)

Vestido satinado. FOTO: Mango

Se trata de este vestido satinado de Mango con tejido fluido, diseño evasé y midi con escote de pico cruzado y abertura en la parte delantera de manga larga. Una maravilla para ser la invitada perfecta de boda como Tamara Falcó.