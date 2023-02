Paula Echevarría arriesga (y no gana) con este mono de ‘animal print’ que ha combinado con botas muy altas

Paula Echevarría ha querido empezar febrero saliendo totalmente de su zona de confort, y no os vamos a engañar que estamos aún en shock. ¿El motivo? No entendemos el look que se ha marcado la actriz para la presentación en Madrid de los nuevos lanzamientos de la marca Samsung de la que es imagen. Paula siempre nos crea necesidades de moda y nos inspira con sus estilismos, pero el de anoche no hay por donde cogerlo y roza el horterismo máximo. Que sería más propio de Georgina Rodríguez que de Paula Echevarría. Entendemos que el ‘animal print’ es máxima tendencia en los últimos meses y que muchas famosas, como Carmen Lomana, nos han enseñado a llevarlo de forma elegante, pero la verdad es que este estilismo de Paula Echevarría no sabemos ni como definirlo. Y teniendo en cuenta que la actriz asturiana con todo lo que se ponga está guapa, no queremos imaginar como nos sentaría este look a nosotras.

Paula Echevarría ha optado por lucir un mono de estampado ‘animal print’ ceñido con un tejido brillante y hombreras. Un corte que no favorece para nada a la figura, y eso que Paula tiene un tipazo y todo le sienta de maravilla. Eso sí, punto a favor de que ha seguido apostado por las botas más altas y en tendencia por encima de la rodilla, pero que con este look tampoco nos cuadran, lo hubiéramos combinado con unas sandalias de tacón para intentar estilizar el corte recto del mono.

Paula Echevarría con su look más hortera. FOTO: Jesus Briones GTRES

Porque hay mujeres como Paula Echevarría que pueden apostar por las botas mosqueteras o OTK que tanto habíamos llevado en nuestra adolescencia. Y aunque no queramos, las vamos a volver a llevar esta temporada porque el imperio de las botas altas OTK vuelve a alzarse con fuerza. Quizá las conozcas como mosqueteras, nombre heredado del cuerpo de mosqueteros de la guardia, nacido en 1622, o tal vez te suenen más porque Julia Roberts las hizo eternas en “Pretty Woman”, y estamos seguras que alguna vez en tu vida has llevado algunas. En 2018 gozaron de una inmensa popularidad, y en los últimos años Jennifer Lopez ha sido su gran defensora y este invierno de 2023 vuelven al armario de las que más saben de moda.