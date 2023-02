Maxi Iglesias cumple 32 años: los looks que lo convirtieron en todo un galán del cine español

Cuando la belleza roza los límites se convierte en galán o semi Dios, eso es lo que le ha pasado a Maxi Iglesias. El actor, que cumple hoy 32 años, ha llegado a ser uno de los actores más conocidos de nuestro país. Hace ya casi 20 años de su debut en la profesión, allá por 2005, pero se hizo conocido por su personaje de Cabano en ‘Física o Química’, una de las ficciones españolas más queridas y que tuvo una repercusión bestial en los 2000. Sin duda, el triunfo de Maxi Iglesias, lo convirtió en todo un galán de series y cine de nuestro país y no podíamos olvidarnos de él en un día como hoy, donde celebra su cumpleaños.

Maxi Iglesias siempre ha sido una fuente de belleza que inspiró a muchos hombres, la elegancia que le caracteriza es digna de un galán español. Además, algo que no puedes dejar de mirar, si estás cerca del actor, es su mirada penetrante de color azul intenso. Sin duda, Maxi Iglesia conquista la pantalla con su mirada y presencia escénica. El actor ha protagonizado series y películas muy importantes de nuestro país, desde su personaje en el thriller ‘Asesinos Inocentes’ hasta su papel en la serie de Netflix, ‘Valeria’. Hemos recuperado alguno de los looks más destacados de Maxi Iglesias durante su carrera profesional y que han marcado un antes y un después en el estilo del actor.

Un clásico presidido por un reloj

Para rodar, Maxi Iglesias siempre prefiere un look casual formado por una blazer y camisa sencilla. Eso sí, no se separa nunca del reloj que, en muchas ocasiones, es el protagonista de sus looks.

Amante del cuello Perkins

Si algo tiene Maxi es estilo y aún con un básico como este jersey negro, está perfecto. Este tipo de cuello hace que su elegancia, tome más valor.

Elegante con traje cruzado de solapas en raso

Los trajes cruzados son su perdición y siempre que puede los saca del armario para vestirlo en los eventos más top.

En verano, camisas de manga corta para marcar la diferencia

El actor no pasa calor y además, marca su silueta. Las camisas de manga corta, en verano, son su imprescindible de armario.

Siempre apostando por smoking

En las galas de entrega de premios, le gusta cumplir con la etiqueta y el smoking, sin duda, es uno de los más acertados. Además, roza la excelencia con este tipo de look.

Los básicos son su perdición

Polos de punto que se convierten en una segunda piel para el actor de ‘Valeria’ y que son perfectos para la primavera-verano.

Un verdadero ‘Motopapi’

Además, el actor es amante de las motos y no podíamos dejar pasar este look, a lo Rosalía, donde el cuero es el gran protagonista.

Ahora sí que sí, Maxi Iglesias es uno de los hombres más deseados de nuestro país y no nos ha dejado nunca indiferente, evento donde está el actor, evento que triunfa. Desde Lifestyle La Razón, queremos felicitar a uno de los ojos más bonitos de la ficción española ¡Feliz cumpleaños, Maxi!