Maxi Iglesias, de nuevo enamorado: ¿Quién es la afortunada?

Maxi Iglesias presume de vivir su mejor momento profesional y, ahora, también sabemos que personal. El actor, que se encuentra inmerso en el rodaje de la serie ‘Las artistas’, hizo un hueco en su apretada agenda para entregar uno de los premios ‘Women of the year’ de la revista Harper’s Bazaar y revelar, de paso y como quien no quiere la cosa, ¡que está de nuevo enamorado!

La pasada primavera el actor y la actriz peruana Stephanie Cayo rompieron tras casi un año de relación. Desde entonces, poco o nada se ha sabido del estado del corazón de uno de los solteros más deseados del panorama actual.

Fiel a su discreción, hace tan solo un mes confesaba en una entrevista a LA RAZÓN que en el terreno sentimental estaba “muy contento” y muy tranquilo, aunque sin querer entrar a dar detalles: “Separo mucho mi vida sentimental de lo que es mi trabajo y trato de que todo ande en coherencia, que se sitúe en una balanza lo más equilibrado posible, y poder llevar bien el trabajo, mis relaciones personales, mis motivaciones... Intento que las cosas que son importantes para mí convivan, y te puedo decir que, en este momento, estoy muy contento porque creo que hay mucha tranquilidad y sobre todo, estoy contento por lo que estoy haciendo y lo que viene”.

“En el amor estoy encantado, estoy enamorado”

Ahora, Maxi Iglesias parece que se atreve a dar el paso y confesar públicamente el dulce momento que se encuentra viviendo: “En el amor estoy encantado, estoy enamorado, ¿qué os puedo decir”, aseguraba a los medios anoche.

A juzgar por sus palabras, el actor de ‘Valeria’ vuelve a dejar su soltería y parece que la cosa va en serio, aunque nos quedamos con la intriga de quién será la afortunada que ha logrado conquistar el corazón del madrileño.