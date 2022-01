Maxi Iglesias y Stephanie Cayo: así es su bonita historia de amor

Después de varios meses de rumores, Maxi Iglesias confesaba en agosto de 2021 que se encontraba enamorado de nuevo. La afortunada de ocupar el corazón del actor de ‘Valeria’ es la actriz peruana Stephanie Cayo.

Pero pese a haber sido pillados en actitud cariñosa en repetidas ocasiones, todavía no había una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores, que preferían llevar su relación en la más absoluta discreción hasta diciembre. Fue entonces cuando Maxi Iglesias se armó de valor y gritó a los cuatro vientos el amor que siente hacia Stephanie, a través de varias fotografías juntos en Instagram y un bonito mensaje: “El filósofo británico Francis Bacon dijo que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad... Si ‘quien tiene un amigo tiene un tesoro’ entonces... cuando es mucho más que una amiga... ¿qué hay más que un tesoro?”.

La pareja se conoció en plena pandemia durante el rodaje en Perú de ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ y el amor estalló fuera del set. Ahora, con motivo del estreno de la película que ejerció de ‘celestina’ entre ellos, Maxi y Stephanie posan juntos por primera vez en el número de febrero de Harper’s Bazaar y, por fin, hablan sin tapujos sobre su amor.

“Por más bonito que sea el guión -es una historia de amor de dos personas que salen de su zona de confort y se enamoran en los enclaves más emblemáticos de Perú- Maxi es un buen actor que está trabajando, y yo también. Fíjate que te diría que no sé qué tanto tuvo que ver la película. Fuimos buenos compañeros, muy amigos y nos fuimos conociendo. Y después del rodaje... lo hicimos un poco más”, asegura a actriz a dicho medio.

“Nos fuimos conociendo de una manera, y hoy en día lo seguimos haciendo, pero de otra. El tiempo fue colocando cosas al margen del trabajo, porque yo terminé ese rodaje con una buena compañera que, además, me parecía buena persona. Me he enamorado en la ficción muchas veces, pero a lo mejor después del trabajo no me ha apetecido compartir mucho más. Se termina la jornada y se hacen planes de equipo, pero es cierto que en este caso a mí me apetecía, pero con ella. Desde el principio vi a una chica a la que me apetecía escuchar, ayudar, con mucha vida a sus espaldas, y tan familiar y amiga de su gente como yo”, confiesa Iglesias.

Maxi Iglesias y Stephanie Cayo posan para Harper's Bazaar FOTO: Harper's Bazaar

“Conocer a Maxi ha sido la sorpresa más grande que me ha pasado, quizá te diría que una de las cosas más inesperadas de mi vida. Me encontré a alguien generoso, un tipo auténtico, claro y directo, que te dice las cosas como son. Y para rematar, tiene un corazón tan bonito y dulce como he visto pocos”, reconoce la peruana.

Una bonita historia de amor que va viento en popa y que por el momento, Stephanie Cayo se ha trasladado a vivir a Madrid con Maxi Iglesias ya que, en breve, comienza un rodaje que la mantendrá muy cerca de su pareja en los próximos meses.