Nat Cebrián: "Respeto mucho el trabajo de los diseñadores pero quería hacer una colección que representara las siluetas de todas mis seguidoras"

Natalia Cebrián lo tenía claro desde que empezó en el mundo de las redes sociales con la moda siempre muy presente, algún día crearía su propia colección de prendas, y ese momento ha llegado ahora. En todos estos años le habían llegado muchas ofertas, pero no se sentía preparada, pero ahora sí. La influencer se ha hecho un hueco en la industria de la asesoría de imagen y la moda, encaminando así su futuro en un nuevo proyecto profesional, el lanzamiento de una increíble y esperada colección cápsula en colaboración con la plataforma Fabbric. Una colección con prendas pensadas para aquellas mujeres que a las que les gusta ir cómodas pero a la vez elegantes, y que pueden servir para diferentes momentos del día, para ese ritmo frenético que llevamos todas. Looks con los que ir a trabajar desde la mañana y al salir irte de afterwork con las amigas.

Esta colección cápsula ha sido creada de la mano de Fabbric, una novedosa plataforma que reinventa la forma de hacer moda y permite crear diseños propios 100% online en solo unos clics, apostando siempre por los mejores tejidos para conseguir una calidad sublime en sus prendas. Una colección de Nat Cebrián compuesta por tres prendas; el vestido St Tropez, negro con cut outs tan en tendencia, el short Nueva York que es una prensa satinada a juego con la blusa Nueva York. En Lifestyle de La Razón hemos querido hablar con la influencer para que nos cuente todos los detalles. ¡No te pierdas la entrevista!

¿Qué tal, Nat? ¿Cómo se presenta el verano?

La verdad que cansada después de estos últimos meses… ¡han sido muy intensos! Así que este verano pretendía tomarme las cosas con más calma y no viajar tanto (el año pasado viajé durante todo agosto por Asía). Pero, al final, entre trabajo y los planes que van surgiendo creo que no descansaré mucho. De todos modos, mi objetivo este año es pasar más tiempo con mi familia y descansar. Así que las últimas dos semanas de agosto, me gustaría estar en la playa con mi familia antes de que empiece septiembre.

La mejor forma de empezarlo con tu primera colección cápsula de ropa de la mano de Fabbric. Desde el inicio de carrera como creadora de contenido es algo que siempre has explicado que tenías en mente hacer, ¿por qué te has decidido por hacerlo ahora?

La verdad es que había recibido en más de una ocasión esta propuesta, pero nunca sentí que estaba preparada. En esta ocasión fue diferente y cuando me propusieron hacer la primera colección lo tuve claro: quería una cápsula que reflejara mi estilo y lifestyle, pero que tuviera en cuenta las siluetas de todas mis seguidoras. Y así fue cómo surgió el vestido St Tropez y el set Nueva York. Siento que estoy en un gran momento a nivel profesional y personal y, por eso, me animé a probarlo y… ¡ha sido un éxito!

Sois muchas las influencers que han sacado su propia marca o colecciones cápsula como tú, ¿cuál crees que es el secreto del éxito de esta unión?

Creo que es una propuesta muy orgánica porque las influencers de moda están al día de las tendencias y además, cuentan con grandes comunidades. En mi caso, no soy diseñadora ni lo quiero ser, por eso conté con el equipo de Fabbric para que trasladaran mis ideas y se ocuparan de todo lo que tiene que ver con logística y otros procesos. En mi caso, ha sido una gran experiencia y algo que quería probar, pero mi carrera no está orientada hacia hacer una firma de ropa. Conozco el trabajado y esfuerzo que exige una marca y no está entre mis planes. Además, respeto mucho el trabajo de los diseñadores.

¿Qué ha sido lo más difícil al crear la colección?

Pensar en que sean prendas versátiles y que funcionaran para muchas siluetas. En el caso del vestido St Tropez sus manga abullonadas funcionan genial para las siluetas triángulo, los “cut outs” del abdomen favorecen a la siluetas rectángulo y hemos añadido gomas y lazada para las chicas con mucho pecho para que puedan llevarlo con la espalda al aire sin preocuparse. Además, también quería que se pudiera llevar tanto de noche como de día. Lo mismo ocurre con el set Nueva York que es perfecto para viajar en avión o tren pero también puedes llevarlo por separado para la oficina o con unos jeans.

Ya se que esto es como elegir entre mamá y papá, pero de las tres prendas, ¿tienes alguna favorita?

¡Justo! Pero los resultados hablan por si solos, el vestido St Tropez… ¡ha sido un éxito! Y estoy muy orgullosa porque realmente he estado todo un año trabajando en esta colección….

Son tres prendas que entiendo que no pueden faltar en la maleta de vacaciones de Nat. ¿Cómo es tu maleta de vacaciones perfecta?

Si te digo la verdad…¡cuando llevo solo una mochila! Me paso el año haciendo y deshaciendo maletas, así que cuando viajo sin maleta casi no lo creo. Acabo de llegar a Barcelona y solo llevo mi set St Tropez con una mochila en la que no falta un iPad y un móvil, ¡el resto me sobra!