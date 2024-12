10 sets de belleza de Mercadona, Primark y Sephora para los regalos de amigo invisible

Entendemos que si estás leyendo este artículo es porque tú tampoco sabes qué regalar a en el amigo invisible. Ya sea porque te ha tocado una persona que ya tiene de todo, porque siempre es difícil sorprenderle o porque te ha tocado un compañero de trabajo que no conoces mucho. Nuestro principal objetivo es siempre comprar regalos originales de amigo invisible, pero dicha tarea es complicada en muchas ocasiones. Lo cierto es que somos muchos los que pertenecemos a este grupo de personas, pero cuando ya llevas tantos años celebrando esta costumbre anglosajona, acabas aprendiendo que los sets son el acierto indiscutible. Porque consigues productos eficientes a un precio asequible. Es más, si nos estamos refiriendo a los sets de belleza, no podemos dudar de que siempre viene bien a cualquier persona. Todo ha quedado comprobado con el éxito de los calendarios de adviento de belleza o los estuches beauty más icónicos, accesibles y prácticos. Ahora bien, si buscas un obsequio de belleza económico, pero funcional, este es tu sitio ideal para encontrarlo.

Ya estamos en diciembre, por lo que estamos en la cuenta atrás para que llegue el amigo invisible celebrado entre tus amigos, familiares o compañeros del trabajo. Por lo que tenemos poco tiempo para acertar con el regalos de belleza que cualquiera necesita en algún momento de su vida. Por ello, hemos investigado toda la oferta que nos brinda Mercadona, Primark y Sephora con estos 10 sets de belleza. Presta atención porque hay muchas gangas.

Sets de perfumería femenina, de Mercadona (precio en función del set)

Sets de perfumería femenina. Mercadona

Como cada año, Mercadona ha lanzado sus sets de perfumerías femeninas con un sinfín de alternativas que se adaptan a todos los gustos. Encontraremos notas olfativas florales, cítricas, amaderadas o entre otras.

Sets de perfumería masculina, de Mercadona (precio en función del set)

Sets de perfumería masculina. Mercadona

De la misma manera, también ha lanzado para sets de perfumería destinada para ellos con olores orientales, amanerados o cítricos, también. Uno de los regalos de amigo invisible con el que es difícil no acertar.

Set de esponjas. Primark

Siempre viene bien tener esponjas de maquillaje de repuesto, puesto que cada poco tiempo es recomendable cambiarlas. En este set de Primark vienen tanto aquellas perfectas para el rostro como para la zona de la ojera.

Set de esenciales de cuidado capilar, de Primark (7 euros)

Set de esenciales de cuidado capilar. Primark

A cualquiera que se preocupe por su rutina capilar, siempre necesitará el set de esenciales con estos tres botes en formato viaje junto con un cepillo capilar que nos ayuda a limpiar con profundidad el cabello, así como un cepillo plegable para el bolso.

Set de pedicura, de Primark (3 euros)

Set de pedicura. Primark

¿Quién no necesita un pack de pedicura en casa? Siempre lo echamos en falta cuando no lo tenemos, por ello, adelántate a las preocupaciones con este set de la marca irlandesa con todo tipo de esenciales para tener la pedicura siempre on pint.

Set de baño, de Sephora Collection (6 euros)

Set de baño. Sephora

Hablamos de uno de los sets más rentables de Sephora. Incluye cuatro productos de ducha y baño con los que renovarás toda tu rutina corporal en cuanto a limpiar, exfoliar y perfumar con los olores más apetecibles.

Set corporal, de Rituals (6 euros)

Set corporal. Rituals

Por solamente 6 euros, encontrarás en Sephora este set de Rituals compuesto por la miniespuma de ducha y la icónica loción corporal en forma de mousse para completar la rutina de cuerpo.

Set champús, de Separoa Collection (8 euros)

Set champús. Sephora

Para aquella amiga que siempre tiene el cabello dañado, Sephora tiene este set por 8 euros. Contiene tanto el champú como el acondicionador que repara y refuerza la melena desde la raíz hasta las puntas.

Set facial, de Byoma (13 euros)

Set facial. Byoma

Si en el amigo invisible te ha tocado un verdadero amante de la belleza, deberás hacerte con este set de Byoma por 13 euros. Contiene los dos best sellers de la marca, como es el sérum hidratante y el gel-crema hidratante, que consiguen una dermis nutrida y luminosa.

Set labiales, de Sephora Collection (35 euros)

Set labiales. Sephora

Uno de los sets más icónicos de Sephora, puesto que está formado por los labiales más deseados con una fórmula mate, ultrapigmentada y sin transferencia garantizada, así como con una fijación más duradera.

Queda demostrado que podemos conseguir los regalos de belleza de amigo invisible a un precio súper económico con los esenciales que cualquiera de nosotros utiliza todos los días.