Guárdate estos estuches de maquillaje para ser la mejor regaladora en el amigo invisible (y a un precio muy asequible)

Querida lectora, por fin ha llegado diciembre, por lo que significa que estamos en la cuenta atrás para que lleguen los días navideños más esperados. Pues estamos seguros de que tienes pendiente una cita con tus compañeros de trabajo para organizar el amigo invisible del año. Y pueden ocurrir dos tipos de situaciones. Por una parte, puedes estar súper contenta porque te ha tocado una de tus mejores amigas de la oficina. O, por otra parte, te puedes encontrar con la situación de no saber qué comprar porque no conoces bien a la persona que regalas. Siempre funciona regalar un limpiador facial o unos parches descongestionantes, porque todas necesitamos estos productos en nuestra rutina deskincare. Sin embargo, te va a alegrar saber que nuestras marcas beauty favoritas han lanzado varios estuches de maquillaje a un precio muy económico y te van a solucionar tus dudas en un momento. Porque lo que sí que está claro es que a todas nos gusta recibir el lip combo más viral del momento, los best sellers de la firma más exclusiva o el dúo perfecto para hacer un look de maquillaje glowly. Asimismo, es la mejor oportunidad para hacer un favor a tu regalado y recomendarle los productos de maquillaje más favorecedores y eficaces. Pues bien, las chicas que más saben de belleza y cosmética ya se han hecho con todos los estuches de maquillaje que van a regalar a sus amigas o compañeras del trabajo. Y nosotras vamos a desvelarte cuáles son los más demandados para convertirte en la mejor regaladora y por un precio de entre 20 y 40 euros.

Selena Gomez nos ha creado la necesidad de hacernos con todos los lip combo de perfilador y labial en todas sus tonalidades, por lo que es un regalo de Rare Beauty para triunfar. Y para aquella compañera que está obsesionada con tener las cejas perfectas, te agradecerá recibir los mejores productos para cejas de Benefit Cosmetics y, en especial, el kit conocido como Precisely My Brow. Asimismo, Tarte ha presentado los productos mejor valorados y más vendidos con dos correctores, colorete líquido y máscara de pestañas, una propuesta de lo más completa para maquillarse a diario. Para las más enamoradas de los productos de Charlotte Tilbury, su aliado va a ser el dúo de colorete e iluminador en líquido. Y para tu amiga más extrovertida que no puede salir de casa sin su eyeliner, va a desear el kit de KVD Beauty: Tatto Liner + Tattoo Pencil. Sin embargo, ¿cuántas hemos soñado con unos labios espectaculares? Pues Too Faced nos ha hecho el mejor regalo de Navidad con el Lip Injection en tres tonos. Pero, para las que prefieren solamente un color sutil en sobre los labios, el mejor obsequio va a ser el Gloss Bomb Trio de Fenty Beauty.

1. Dúo de labios Edición Limitada, de Rare Beauty (27 euros)

2. Kit Precisely My Brow, de Benefit Cosmetics (27 euros)

3. Best Sellers Set, de Tarte (27 euros)

4. Charlotte's Superstar Glow Kit, de Charlotte Tilbury (30 euros)

5. Tattoo liner + Tattoo Pencil Duo, de KVD Beauty (30 euros)

6. Gloss voluminizador Plump & Go, de Too Faced (36 euros)

7. Gloss Bomb Trio, de Fenty Beauty (40 euros)

En definitiva, las marcas de maquillaje más solicitadas por las amantes de la belleza han lanzado los estuches de maquillajes perfectos para regalar con un precio económico para el amigo invisible. ¿Con qué opción sorprenderás a tu regalado?