10 calendarios de adviento que necesitas para empezar diciembre si eres una amante de la belleza

Una de las mejores sensaciones de diciembre es la que sentimos cuando llega el primer día del mes y podemos empezar a abrir los calendarios de adviento. Y es que es una tradición hacerse con aquellos que presentan las chocolatinas más deliciosas, pero, indiscutiblemente, las chicas que más saben de belleza prefieren aquellos que portan los productos de maquillaje y cosmética más deseados del momento. Porque no hay una mejor manera de empezar el día que con la ilusión de recibir un regalo de nuestras marcas de beauty más favoritas de nuestro neceser. Pues bien, desde hace unos años esta tendencia de comprar calendarios de adviento de belleza es toda una obsesión que nos han creado las influencers y expertas en belleza. Por lo que muchas de ellas han aprovechado los descuentos de Sephora, Primor, Druni y Douglas para hacerse con los más recomendados y que más merecen la pena de invertir. Además, siempre viene bien para probar nuevos productos o para comenzar a utilizar aquellos más virales en las redes sociales o que te ha recomendado tu mejor amiga. Y es que realmente es una inversión, ya que te vienen tanto productos en miniatura (perfectos para viajar) como en tamaño real para incluir en nuestra rutina de skin care y makeup con un acierto asegurado.

Estamos convencidos de que tu marca de beauty de confianza también se ha sumado a los calendarios de adviento para darte las mayores sorpresas de esta Navidad. Y es que si Fenty Beauty te consigue los mejores resultados en tu piel, tiene para ti los productos estrella que te acompañarán en tu día a día. Asimismo, para los más seguidores de Clarins podrán tener todos los imprescindibles que María Pombo nos ha enseñado en sus redes sociales (y que todos deseamos). O, también, los favoritos de Sephora que siempre funcionan en todo tipo de pieles. Sin embargo, si lo que más te interesa es cuidar tu piel, te enamorarás del calendario de adviento de Rituals de este año con las mejores texturas y olores. Masqmai también ha querido formar parte de nuestros días de diciembre con la innovación de sus productos (tan queridos por las gurús del beauty). Pero, las más amantes de lucir un rostro glamuroso se van a querer comprar los calendarios de adviento más exclusivos, como el de Giorgio Armani o Charlotte Tilbury. Y si lo que buscas es uno con los productos buenos, bonitos y a un precio asequible, te recomendamos el más deseado de Maybelline.

1. Calendario de Adviento 12 sorpresas, de Fenty Beauty (105 euros)

Calendario de Adviento 12 sorpresas. Fenty Beauty

2. Calendario de Adviento 12 sorpresas, de Clarins (68 euros)

Calendario de Adviento 12 sorpresas. Clarins

3. Calendario de Adviento 26 sorpresas, de Sephora (113 euros)

Calendario de Adviento 26 sorpresas. Sephora

4. The Future Is Yours, de Sephora (50 euros)

'The Future Is Yours'. Sephora

5. Calendario de Adviento 12 sorpresas, de Masqmai (75 euros)

Calendario de Adviento 12 sorpresas. Masqmai

6. Calendario de Adviento, de Giorgio Armani (218 euros)

Calendario de Adviento. Giorgio Armani

7. Charlotte's Lucky Chest Of Beauty Secrets, de Charlotte Tilbury (220 euros)

'Charlotte's Lucky Chest Of Beauty Secrets'. Charlotte Tilbury

8. Calendario de Adviento, de Shiseido (124 euros)

Calendario de Adviento. Shiseido

9. Calendario de Adviento, de Maybelline (50 euros)

Calendario de Adviento. Maybelline

10. The Ritual of Advent, de Rituals (60 euros)

'The Ritual of Advent'. Rituals

Debes darte prisa para hacerte con tu calendario de adviento favorito, porque en pocos días ya nos va a dar la bienvenida el mes de diciembre. Y nosotras no nos podemos esperar más a descubrir todos los regalos de las marcas más queridas por las amantes de la belleza.