7 manicuras clásicas (y con un toque de brillo) que las mujeres +50 están pidiendo para Navidad

A las puertas de la Navidad, somos muchas las amantes de la moda que ya tenemos el outfit perfecto para las fechas más señaladas, como por ejemplo los vestidos de lentejuelas para disfrutar de la Nochevieja con amigas o los vestidos rojos, la opción predilecta por aquellas chicas que siguen las tendencias, ya que es el color estrella del momento. De cara a Nochebuena, son muchos los vestidos cómodos y sencillos que podemos lucir junto con una blazer, como por ejemplo el vestido de canalé de Marta Lozano, ideal para aquellas chicas que quieran ir elegantes pero sin sentirse incómoda durante una de las cenas más bonitas del año.

Sin embargo, los vestidos no son la única opción de cara a looks navideños, y es que en tiendas podemos encontrar un sinfín de conjuntos de pantalón de pinza y chaqueta o faldas midi que fácilmente podemos llevar junto con unos stilettos y un abrigo de paño. ¿Ya tienes tu outfit más navideño? Pues bien, solo te falta el toque final, pues este no estará completo sin una buena manicura de Navidad. Las mujeres de 50 años más elegantes como Pilar de Arce saben que la manicura es primordial a la hora de completar tu look.

Esta temporada de invierno se lleva las tonalidades rojizas, y es que, como hemos mencionado anteriormente, es el color estrella del momento. Sin embargo, no es la única opción, pues muchas mujeres de 50 años que acuden a los centros de belleza para hacerse la manicura están pidiendo mucho tonalidades oscuras y muy neutras, como por ejemplo el azul marino, el clásico borgoña o el marrón chocolate, un color muy favorecedor. No olvidemos de la atemporal y siempre presente manicura francesa, la más recurrente por todas las mujeres de 50 años para eventos especiales como bodas o cenas importantes. En cuanto al tamaño de la uña, la más óptima y fácil de llevar es el corte redondo y corta, dejando una uña impoluta y muy elegante. Sin más, te enseñamos los colores de esmaltes que están arrasando esta Navidad en los centros de belleza.

Nail Lacquer Colección Granates, de Opi (9,03 euros)

Nail lacquer Opi

Green Me Nail Lacquer, de Kiko Milano (7,49 euros)

Green me nail lacquer Kiko Milano

Falls wonders nail lacquer, de Opi (12,95 euros)

Falls wonders nail Opi

Esmalte de uñas, de H&M (5,99 euros)

Esmalte de uñas H&M

Esmalte de uñas de brillo, de H&M (5,99 euros)

Esmalte de uñas brillos H&M

Smart nail lacquer, de Kiko Milano (2,99 euros)

Smart esmalte de uña Kiko Milano

New perfect gel nail lacquer, de Kiko Milano (5,99 euros)

New perfect gel Kiko Milano

Estos son algunos de los esmaltes de uñas que están arrasando entre las mujeres 50+ como Pilar de Arce o Carmen Gimeno.