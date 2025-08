Esta beauty box italiana promete mucho... ¿cumple? Descubre mi caja de julio

Probar productos nuevos siempre ha sido parte de mi rutina de belleza, pero no siempre es fácil elegir entre tanta oferta. Ahí es donde entran en juego las beauty boxes, cajas mensuales con cosméticos sorpresa que prometen descubrirte nuevos productos cada mes. En julio, decidí probar la caja de Abiby, una de las más populares en Italia. ¿La experiencia estuvo a la altura de las expectativas?

¿Cómo funciona?

Abiby ofrece un sistema de suscripción mensual o trimestral. La primera te permite cancelar en cualquier momento, mientras que la segunda implica un compromiso de tres meses, aunque con un precio algo más reducido. Cada caja incluye entre 4 y 5 productos en tamaño original y también alguna muestra, elegidos según tus preferencias. Antes de recibir la caja, completas un test sobre tu tipo de piel, cabello, intereses y maquillaje, lo que ayuda a personalizar el contenido.

El proceso de selección no es totalmente al azar: puedes ver qué productos podrían tocarte ese mes, lo que reduce el factor sorpresa pero aumenta las probabilidades de que realmente te guste lo que recibes.

Caja abierta Abiby Aránzazu Santana Difoosion

¿Cuánto cuesta y vale la pena?

El precio varía según el plan:

Plan mensual: 24,90 € /mes

Plan trimestral: 19,90 € /mes

Aunque el coste puede parecer elevado, los productos de mi caja superaban claramente ese importe. De hecho, el producto que me recibí de Sinesia costaba 45€ por sí solo. Y había que sumar el resto de contenido de la caja que te cuento con más detalle en 2Trendies.

Es decir, sí: económicamente compensa. Si te gusta experimentar con marcas que quizá no conocías o ampliar tu rutina de belleza, puede ser una buena opción.

¿Se ajusta a tus gustos?

Abiby permite ver las posibles combinaciones antes de recibir tu caja, lo que da cierta tranquilidad. En julio, por ejemplo, había varias opciones de marcas italianas como Mediterranea Pharma, Sinesia y Wakeup Cosmetics, además de productos faciales, corporales y de maquillaje.

En mi caso, me tocó un eyeliner que nunca hubiera elegido por su color... pero resultó ser una grata sorpresa. También tengo muchas ganas de probar el spray fijador de Sinesia, un producto que no tenía en mi radar y ahora me intriga bastante.

Contenido caja julio de Abiby Aránzazu Santana Difoosion

¿Volvería a pedirla?

A pesar de que esta caja incluía productos que yo no habría escogido por mi cuenta, fue una oportunidad para probar cosas nuevas. Y eso es parte de la gracia. En mi opinión, Abiby es ideal para quienes quieren ampliar su universo beauty sin complicarse demasiado.

No sé si me suscribiré indefinidamente, pero seguro que echaré un vistazo a lo que traen en agosto. Nunca digas nunca, ya que quizás los productos de la caja de agosto vuelvan a tentarme.