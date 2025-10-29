No te lo estás imaginando, tu pelo se está volviendo más fino: estos son los mejores consejos para evitarlo

¿Has notado más cabello en tu cepillo o en la ducha últimamente? No te estás imaginando las cosas: la caída del cabello en otoño es real y bastante común. Según especialistas, millones de personas experimentan cierta pérdida de pelo al cambiar la estación, y en la mayoría de los casos, se trata de un proceso natural.

El cabello humano crece siguiendo un ciclo dividido en cuatro fases: anágena, catágena, telógena y exógena. Durante la última etapa, el cabello viejo se desprende para dar paso a uno nuevo. Normalmente, los folículos pilosos actúan de manera independiente, pero en la caída estacional existe cierta sincronización que provoca que más cabellos de lo habitual entren en la fase de caída al mismo tiempo.

Cómo evitar que se nos caiga el pelo en otoño Pure Skincare

El Dr. Paul Farrant, dermatólogo especializado en cabello, explica que factores ambientales como la temperatura o la exposición solar pueden influir en este ciclo, generando que la pérdida de cabello sea más evidente en los meses fríos. Por suerte, este fenómeno es temporal y suele durar alrededor de tres meses, afectando solo a una parte pequeña del total de nuestro cabello.

Aunque la caída estacional es generalmente leve, puede ser señal de alerta si se presenta de manera intensa, en mechones o con zonas visiblemente despobladas. En estos casos, podría estar relacionada con problemas de tiroides, calvicie de patrón o psoriasis, por lo que es recomendable consultar a un especialista.

Caída del pelo Freepik

Para minimizar la caída y mantener el cabello fuerte, los expertos recomiendan cuidar la alimentación: una dieta rica en proteínas, hierro, zinc, ácidos grasos omega-3 y folato ayuda a fortalecer los folículos y evitar la rotura. También es importante dormir bien, controlar el estrés y mantener el cuero cabelludo hidratado.

Aunque los suplementos pueden parecer una solución rápida, el Dr. Farrant aconseja siempre consultar con un dermatólogo antes de tomarlos, para abordar el problema desde su origen y garantizar un cabello más saludable durante todo el año.