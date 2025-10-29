La Reina Letizia elige un sobrio vestido azul marino en el homenaje a las víctimas de la dana

Los Reyes de España han presidido este miércoles en Valencia el homenaje de Estado a las víctimas de la dana que hace un año afectó gravemente a la Comunidad Valenciana, dejando importantes pérdidas materiales y humanas. En un acto cargado de emoción y respeto, la Reina Letizia ha optado por un discreto vestido azul marino de manga larga, con falda midi y con un leve fruncido lateral en la cadera, que aportaba estructura sin restar solemnidad.

El diseño, aún sin firma confirmada, mantiene la línea habitual de la Reina Letizia en los actos institucionales de mayor solemnidad: tejido liso, silueta entallada y ausencia de adornos, con un acabado que transmite serenidad y contención. Doña Letizia ha completado su look con salones a tono y un bolso de mano en el mismo color, además de unos pendientes largos discretos. El cabello, suelto y con raya al lado, reforzaba la naturalidad del conjunto.

Funeral de Estado por el primer aniversario de la dana Ballesteros Agencia EFE

A su lado, el Rey Felipe VI ha lucido un traje azul oscuro con corbata gris claro, en una imagen coordinada que reflejaba la sobriedad institucional del acto. Ambos han saludado a las autoridades y familiares de las víctimas en un gesto de cercanía y empatía, antes de participar en el homenaje celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Un gesto de apoyo a la Comunidad Valenciana

La elección del azul marino no solo encaja con la solemnidad del acto, sino que también puede interpretarse como una muestra de respeto hacia la comunidad que vivió una de las tragedias naturales más duras de los últimos años. No se descarta que el vestido pertenezca a una firma valenciana, ya que la Reina Letizia ha mostrado en diversas ocasiones su compromiso con los diseñadores y comercios locales que sufrieron las consecuencias de la dana.

El look de la Reina Letizia. Gtres

Durante el último año, doña Letizia ha recurrido con frecuencia a firmas valencianas en sus apariciones públicas, dando visibilidad a talleres y marcas que fueron afectadas por las inundaciones. Entre ellas se encuentran la joyería Singularu, con sede en Picanya, que perdió sus instalaciones tras el temporal, y la firma Sure, ubicada en Alfafa, ambas apoyadas por la Reina en distintos actos oficiales. También ha lucido piezas de Boira Glass, marca especializada en diseños de vidrio, y de Mía Moda, en Algemesí.

Cercanía, respeto y continuidad

Con este nuevo gesto, la Reina mantiene una línea coherente de apoyo a la moda y la artesanía valencianas, integrando ese compromiso en su papel institucional. Su manera de vestir en este tipo de actos refleja una imagen serena, respetuosa y simbólica, en la que cada elección tiene un significado.

Funeral de Estado por el primer aniversario de la dana Kai Forsterling Agencia EFE

En esta ocasión, el azul marino se convierte en una declaración silenciosa de solidaridad y respeto hacia las familias afectadas, en una jornada dedicada al recuerdo y la unidad. Una vez más, la Reina Letizia demuestra que la sobriedad puede ser también una forma de empatía y cercanía hacia quienes todavía viven con las consecuencias de aquel devastador episodio.