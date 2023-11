Sharon Stone sufrió acoso sexual: "Nadie me hubiera escuchado"

La actriz estadounidense Sharon Stone, de 65 años, ha revelado que sufrió acoso sexual en el inicio de su carrera en la industria cinematográfica. Lo ha confesado en el pódcast "Let's talk off camera", presentado por Kelly Pipa, a quien ha contado que un directivo de la multinacional Sony le enseñó sus partes íntimas durante una reunión en sus oficinas en Los Ángeles: "Se sacó el pene delante de mi cara", ha revelado.

Eran los años 80 y la actriz comenzaba a alcanzar notoriedad por su interpretación en películas como Casino. Aunque Stone no ha revelado el nombre del directivo porque cree que "no va a sucederle nada", se ha lamentado de no haber podido contar antes esta historia ya que "nadie me hubiera escuchado".

"Llevo 40 años en este negocio. ¿Te puedes imaginar cómo era el negocio al que llegué hace 40 años? Lo he visto todo", ha confesado Stone.

"Era muy joven y, como hago cuando estoy nerviosa, me empecé a reír. A reír y llorar al mismo tiempo. No podía parar, me puse histérica", ha explicado sobre su reacción ante la situación, en la que el empresario acabo por no saber qué hacer. Finalmente, "lo guardó y salió por una puerta que estaba detrás de su escritorio. Pensé que se había ido, así que no supe qué hacer", ha proseguido su relato.

Después, se ha dirigido al directivo de Sony para señalar: "Si quieres pedirme disculpas, las aceptaré. Si no lo haces, no vuelvas a sentarte a mi lado", ha destacado.