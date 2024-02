El look de Emma Watson en Milán es el más clásico (y pijo) que Tamara Falcó podría llevar por las calles de Madrid

Aunque ayer Tamara Falcó nos sorprendiera con su look más chandalero y casual, los estilismos más pijos y clásicos siempre nos recordaran a ella. Y eso es lo que nos acaba de pasar con el outfit de Emma Watson por las calles de Milán, que nos ha recordado irremediablemente a la marquesa. Porque no solo de Aitana está viviendo este miércoles en la capital mundial de la moda esta semana. Milán acoge desde ayer y hasta el lunes 26 de febrero su semana de la moda. La pasarela italiana, una de las más reputadas de Europa, se convierte en el foco de la industria no solo por su habitual despliegue de alta confección y sastrería para la próxima temporada, otoño/invierno 2024, sino también por el debut de nuevos rostros creativos a la cabeza de grandes e históricas firmas.Y Aitana y Emma Watson han coincidido en el mismo desfile con estilismos casuals, pero a la vez siguiendo las tendencias. Aunque el de la cantante española ha sido mucho más arriesgado.

En cambio, Emma Watson se ha decantado por sacar a pasear su lado más clásico y pijo con este estilismo con gabardina, camisa blanca, jersey por encima de los hombros y mocasines. Es decir, si en el diccionario de la moda buscas un look clásico y pijo, podría salir perfectamente este estilismo de Emma en la Semana de la Moda de Milán. Entre los pesos pesados de la industria italiana destacan en estas jornadas nombres como el de Fendi, Alberta Ferreti, Roberto Cavalli, Max Mara, Prada, Emporio Armani, Sportmax, Dolce & Gabbana y Versace. Sin embargo, en esta edición todos los ojos están puestos en las presentaciones de Gucci, Moschino, Blumarine y Tod's.

Emma Watson en Milán. Gtres

Una Semana de la Moda de Milán que seguro que nos deja muchos más estilismos que el de Aitana y Emma Watson, porque también han viajado María Pombo o Dulceida.