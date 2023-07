Te enseñamos lo mejores sérums de pestañas del mercado con los que conseguirás que se vean más largas y fuertes

A la hora de cuidarnos la piel y tener una rutina de cuidado facial, lo primero que tenemos que tener en cuenta es hacernos con una buena crema hidratante acorde a nuestro tipo de piel, aunque, con estas temperaturas tan altas debido al verano, seguramente quieras tener una crema hidratante facial ligera, con la que no solo conseguirás hidratación en tu rostro, sino que, por su fórmula, no notarás pesadez. Además de una buena crema hidratante, es necesario aplicar un sérum facial a pequeños toquecitos para no solo dar un chute más de hidratación, sino que este, además, aporta jugosidad al rostro, creando así un ‘efecto glow’ sin necesidad de aplicar maquillaje. Más allá del cuidado del rostro, las pestañas son un punto muy fuerte, ya que enmarca la mirada, por lo que su cuidado es esencial. Hay sérums de pestañas muy buenos en el mercado con los que conseguirás cuidarlas en profundidad si eres constante, así como hacer que estas se vean más fuertes y largas.

¿Cómo aplicar el sérum de pestaña? Primero, debes saber que es muy importante ser constante en este proceso, aplicándolo tanto por el día como por la noche, especialmente en este momento ya que es cuando la piel se regenera durante al menos tres meses, pues los resultados son visibles a largo plazo. El sérum de pestañas se aplica igual que un eyeliner, tras llevar a cabo la rutina de limpieza facial, aplica suavemente en la base de las pestañas desde el exterior al interior, tanto en la línea inferior como en la superior de las pestañas. Una vez realizado este proceso, si quieres maquillarte, lo ideal sería que esperes unos minutos para usar tu máscara de pestañas favoritas, siendo la más adecuada durante los meses de verano una buena máscara de pestañas waterproof, a fin de que tus pestañas se mantengan intactas y perfectas durante todo el día. Pero, ten en cuenta de que si eres constante en la aplicación del sérum de pestañas, podrás conseguir que estas crezcan más fuertes y largas, con lo cual, podrás evitar el uso de la máscara a menos que la ocasión lo requiera, siempre optando por una máscara de pestañas sutil y de efecto ‘pestañas más largas’ con volumen para enmarcar la mirada y que estas sean el centro de tu maquillaje. Sin más dilación, hemos hecho una selección de los mejores sérums de pestañas que puedes encontrar en tiendas actualmente con los que conseguirás unas pestañas más largas y fuertes a largo plazo.

‘Peony Limitless’, sérum de pestañas, de Freshly Cosmetics (35,95 €)

Peony Limitless Freshly cosmetics

Sérum máscara, de Sesderma (23,00€)

Sérum máscara Sesderma

‘Sérum Long Game Brow & Lash’, de The Body Shop (20,00 €)

Sérum Long Game The body shop

Sérum multipéptido para pestañas y cejas, de The Ordinary (15,10 €)

Sérum multipéptido The Ordinary

‘New Pro Gel Mascara Lash Serum’, de Kiko Milano (10,99 €)

New Pro gel máscara Kiko Milano

Estos son algunos de los sérums más icónicos que puedes encontrar actualmente en tiendas.