Un maquillador corrige a instagramers y tiktokers: por qué no tienes que aplicarte el corrector

¿Cuántas veces te has preguntado si estas maquillando bien o si tu corrector es el adecuado para crear luminosidad a tu ojo? Hay veces que no sabemos cuales son los tips de maquillaje perfectos para favorecer a nuestro rostro o nuestra mirada y lo primero que hacemos es ir a nuestras influencers o celebrities de confianza y ver como lo hacen ellas pero, ¿es la forma correcta? Hay momentos en los que su capacidad creativa llega a límites que no son dignos de un buen maquillaje, ya sea porque no cumple los pasos necesarios para que tu maquillaje dure todo el día o, simplemente, porque cada piel es un mundo y necesitamos conocer qué nos viene bien a nosotros. De hecho, hace no mucho, Rocío Osorno recomendó una crema para las bolsas que estaba destinada para las hemorroides y hubo médicos que desmintieron a la influencer.

Algo parecido pasa con el maquillaje y sus límites, ¿es necesario hacer todos los pasos igual que los influencers o tiktokers? Dependerá de las limitaciones de tu rostro, el tipo de piel y tu objetivo. En este caso, hay un maquillador que corrige a los creadores de contenido y convierte uno de sus vídeos en una masterclass de como usar el corrector de forma correcta. No todos necesitamos usar el mismo correcto, ni la misma aplicación, cada ojera es diferente y es probable que la iluminación que necesite una mujer de 50 años en la ojera, no sea la misma que una chica de 20. Y, el maquillador lo explica muy bien: ‘’Si colocamos el corrector mal, podemos crear líneas innecesarias que no nos favorecen’', explica en su vídeo.

Según confirma el maquillador Wayne Goss, en su vídeo de Youtube, el corrector tiene diferentes formas de aplicación y dependerá del tipo de ojera que tengamos: ‘’Si tu ojera es oscura y marca el hundimiento de tu ojo, necesitaremos usar corrector en toda la zona para taparlo y elevar nuestro rostro. Sin embargo, si eres de esas personas, como yo, que no tenemos la ojera oscura, no es necesario usar corrector en toda la zona inferior del ojo, solo lo haremos en la zona del lagrimal para dar luz y potenciar la mirada. Si lo hacemos en todo el ojo y sonreímos, es probable que la zona de la ojera que se arruga, haga que se note el producto y marque más los signos de la edad. Es decir, marcaremos las arrugas en lugar de disimularlas’', explica en su vídeo el maquillador.

Este es el tip perfecto e ideal con el que Wayne Goss corrige a los influencers y tiktokers que se dedican a enseñar la aplicación de corrector en sus maquillajes. Es el momento de probar con nuestro ojo y nuestro tipo de ojera. Recuerda, si es oscura y ocupa todo el ojo, aplica corrector y eleva la mirada y si no, solo tendrás que potenciar la luz de tu mirada con ligeros toques.